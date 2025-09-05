軍公教明年不調薪衝擊醫院　醫療工會憂人力加速流向診所、醫美

▲公立醫院要調薪，私立醫院要跟進，人力金援須到位，新任內閣請表態。（圖／醫療工會提供）

醫護人員工作環境血汗問題頻傳，行政院8月21日宣布明年軍公教不調薪，醫療工會今（5）日聲明表達嚴正不滿與遺憾，強調公立醫院長年背負國家所賦予的醫療重擔，若軍公教確定不調薪，等於宣告明年公立醫院將沒有調薪的空間及可行性，恐面臨私立醫院搶人或加速人力流向診所、醫美，醫療困境恐會再惡化。衛福部回應，希望與工會當面溝通共同處理問題。

台大醫院、台大癌醫分院、成大醫院、台北榮總、新光醫院、振興醫院等6企業工會今日發布聯合聲明，因應我國政治情勢變化，在賴清德總統的承諾及指示之下，行政院於上週公布內閣16人改組名單，並於本週一（9/1）由原健保署長石崇良接任新任衛福部長，醫療工會對於石部長如何扭轉醫療人力流失困境寄予厚望。

在「醫院調薪」部分，工會指出，若軍公教最終確定不調薪，不僅影響公立醫院公務人員，也等同宣告院內全體適用勞基法的勞工，明年都將沒有調薪的空間及可行性，更將連帶消緩私立醫院加薪競爭留才的市場動態，加速醫院人力流向診所及醫美產業，惡化醫院照護量能及眼下臨床經驗難以銜接困境，呼籲行政院及各黨立委能在接下來的預算會期懸崖勒馬，確立公立醫院調薪方針。

工會另提到，針對賴清德總統於2023年競選時承諾「兩年內將三班護病比入法」，然時至今日不僅入法時程遙遙無期，包含採平均數計算而嚴重失真、功能性人力美化實際人力數據、急診及專師等缺乏明確醫護病比標準之爭議，期盼賴總統、石部長及新任內閣採取明確嶄新對策，重拾護理人員與民眾的政治信任。

至於護理人力留任所採取的金援挹注，工會強調，在側重護病比數據的政策主軸之下，致使其他護理人員的辛勞付出變相遭受忽視及冷落，例如門診、專科護理師、特殊單位、功能性小組及常態性白班等護理人員，都曾因在相關獎勵政策上遭受差別待遇乃至分文未得而衍生爭議；呼籲衛福部未來在護理留任的政策制定上，獎勵發放必須更為周全，避免肇因相對剝奪感加劇人力缺口而得不償失。

衛福部發布回應指出，針對有關醫療工會倡議與議題，為能了解與重視，已請業務單位與工會聯繫會面中，以利當面溝通共同處理。