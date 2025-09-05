超準黑色食物測驗　營養師：每天1種抗發炎、提高免疫力

▲黑色食材的營養價值遠比外觀更厲害。（圖／取自photoAC，下同）

你自認是「黑色食物控」嗎？程涵宇營養師在臉書「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」分享一份趣味小測驗，只要看看自己平常吃過幾種黑色食物，就能檢視自己的免疫力！程涵宇營養師強調，這些黑色食材的營養價值遠比外觀更厲害，常見的18種「黑色超級食物」涵蓋芝麻、黑米、黑木耳、黑莓等食物，都是富含花青素、多醣體、維生素E與礦物質滿滿營養的超強食物，不僅能幫助抗氧化、降低發炎反應，還能顧腸胃、護心血管，只要天天至少攝取一種，就能循序養成「抗發炎體質」，不論上班族、3C 族還是長輩族群都很適合吃。

測驗方式很簡單

吃過10種以上代表你是「黑色入門者」，14種以上屬於「黑色進階版」，若能集滿18種，就被封為「傳說中的黑色吃貨本人」！

1. 黑芝麻：芝麻中天然存在的木酚素（lignans）主要為芝麻素（sesamin）及芝麻林素（sesamolin），幫助清除自由基，調節血脂、血壓健康，含豐富維生素E與必需脂肪酸，同時富含鈣鐵鎂鋅等營養素。

2. 黑枸杞：黑枸杞近年被譽為「花青素之王」，受到矚目的原因是它含有比藍莓還高的花青素（Anthocyanins），研究發現能降低體內發炎反應，含多種多酚與維生素，是抗老＋護眼＋代謝調整的天然好幫手！

3.黑米：富含花青素，中GI，非常適合排便不順、三高族、3C族。

4.黑木耳：提升保護力＋顧腸胃的黑色食物，豐富多醣體及膳食纖維，顧肝又解油膩，還能保護心血管降低壞膽固醇、增加好膽固醇。

5.黑莓：滿滿的「花青素」與「鞣花酸」，是研究中被點名超多次的植化素明星，幫助抗氧化及護心。

6.黑葡萄：含花青素＋白藜蘆醇，減少自由基傷害，促進血液循環、穩定血壓。

7.黑豆漿：黑豆漿，黑豆皮含花青素，能幫助抗發炎、抗老化，對於調節三高也有幫助，對於熟齡族群來說也很棒，建議優先選擇無糖黑豆漿。

8.黑棗：膳食纖維超極高，對於促進腸胃蠕動、改善排便有幫助！

9.香菇：豐富多醣體幫助防禦力升級，香菇中的特別的成分「Eritadenine」，有助穩定血脂。

10.奇亞籽：高纖吸水力強，幫助腸道蠕動、延長飽足感，吃甜點時加一匙可幫助血糖更穩定。

11.海帶：富含褐藻素（fucoxanthin），能促進脂肪代謝，有水溶性膳食纖維對腸道很友善。

12.黑胡椒：黑胡椒裡的胡椒鹼能提升像薑黃素、鐵、維生素等的吸收率，部分研究也發現能幫助代謝。

13.黑巧克力：可可裡的類黃酮能促進血流幫助放鬆血管、穩定血壓，幫助提升專注力與記憶，所以像是長期用腦族、考生們都適合。

14.咖啡：含多酚綠原酸，抗氧化＋抗發炎超強，護肝效果也很棒！

15.黑花生：天然富含花青素的營養品種，幫助抗氧化。

16.紅茶：紅茶中「茶多酚」與「茶黃素」，幫助清除自由基、減少慢性發炎，研究也發現常喝紅茶的人中風風險較低，還能降低壞膽固醇（LDL）與總膽固醇！

17.仙草：含有多醣與多酚類成分，有研究指出其可能有助於降低體內發炎反應，且不含咖啡因、熱量低、纖維高，適合想吃甜又控制糖分攝取的人。

18.黑馬卡：瑪卡又被稱為秘魯人參，是原產於秘魯安地斯山脈的一種超級食物，具有抗氧化和抗疲勞的效果，能提升能量和耐力喔！