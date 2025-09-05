普渡供品滿桌觸發大腦「想吃模式」　醫揭4招避過度飲食

▲減脂期碰到中元普渡就破功！不是因為嘴饞而是大腦在搞鬼。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

明天是農曆七月十五中元節，近期各處都在辦普渡活動，滿桌零食、泡麵等供品，讓不少在減脂、飲食控制的人破功！醫師指出，食物的香味、外觀，甚至只是看到的畫面，都能瞬間觸發大腦的「想吃模式」，讓人不知不覺吃過頭。尤其肥胖者對高熱量食物的反應更為強烈，提醒民眾可以用四招實用對策來避免。

開業家醫科醫師魏士航指出，根據《Current Addiction Reports》期刊一篇探討「巴夫洛夫制約與飲食行為」的綜論，普渡桌上的供品其實可視為「食物線索」。當食物氣味、外觀或味道與進食行為產生連結時，大腦會形成記憶並建立條件反射。未來在相同情境下，這些線索會自動引發「食慾反應」，包括心理上的進食渴望、生理上的唾液分泌、胰島素的先期分泌，以及大腦獎賞中樞的活化。

魏士航說明，這些反應本來是為了幫助消化和養分吸收，但在節慶和聚會場合卻容易造成過量飲食。尤其當「食物線索」與「進食後的愉悅感」反覆結合時，大腦會將這些感官刺激視為獎賞訊號，使普渡桌上的食物更具吸引力，也更難抗拒。

《Trends in Cognitive Sciences》期刊一篇針對「肥胖與多巴胺獎賞系統」的研究則發現，與體重正常者相比，肥胖者在看到高熱量食物線索時，大腦中與獎勵和動機相關的區域會出現較強烈的活化反應，使人更難以抑制食慾，但實際進食時，反而呈現多巴胺 D2 受體密度下降及進食引發的多巴胺反應減弱，使食物帶來的獎賞感受降低。

「預期獎賞強烈、實際獎賞減弱」的不平衡，導致肥胖者更容易透過重複進食試圖追求原本預期的滿足感，進而造成過度飲食。不想被大腦牽著走，普渡變「普肚」，魏士航醫師建議可掌握以下四個秘訣：

1、採購前先列清單

避免臨時起意買太多高熱量食品，更不要讓這些食物囤進零食櫃，否則等於把誘惑延長好幾天。

2、挑選較健康的供品

普渡桌不一定只有餅乾、汽水，也能準備無調味堅果、海苔、無糖茶、無糖氣泡水或水煮鮪魚，相對更能降低身體負擔。

3、有意識地調整份量

如果知道自己會吃零食，就要記得相對減少正餐份量，並遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，幫助穩定血糖和控制食量，也能減少對高熱量食物的渴望。

4、增加飯後運動

可安排散步、做家務或簡單運動來幫助消耗熱量，同時改善血糖波動。

魏士航提醒，減脂不是靠硬撐意志力而是要有方法。只要掌握聰明吃的原則，就能在享受節慶的同時守住健康。尤其對於有肥胖、血糖異常或代謝問題的人，更該及早尋求專業協助，找到適合自己的策略，才不會讓努力成果因為一次暴食就回到原點。