膝蓋卡卡別再怪年紀了　最新研究發現細胞裡小發電廠才是真兇

▲膝蓋卡卡，總是以為是年紀大了退化造成。（圖／pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

上下樓梯時膝蓋卡卡、天氣變化就隱隱作痛，總是以為是年紀大了，膝蓋老了就是會退化，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出「提早退化別怪年紀大！」，影響關節壽命的關鍵，其實是藏在我們細胞裡的小小發電廠「粒線體」，根據最新刊登於《Bone Research》的研究發現，關節問題並非單純「老化」現象，而是粒線體受損導致能量不足，進而讓軟骨基質流失、自由基過度累積。

張家銘醫師分享，粒線體就像細胞裡的發電廠，專門生產能量讓我們走路、上下樓梯。研究發現，一旦發電廠壞掉，能量不足，自由基（ROS）冒太多火花，細胞就會受傷，軟骨裡的基質慢慢流失，膝蓋就開始不靈光。很多人以為這只是退化，但其實背後是細胞在「耗電過頭」，發電廠扛不住。更特別的是，粒線體DNA還會影響每個人的關節命運，有些人天生自由基少，關節比較耐用；有些人相對脆弱，就會比較早出現退化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘醫師提醒，研究發現粒線體DNA會影響個體的關節耐用程度，但後天生活方式對於保護關節也很重要。他解釋，很多人害怕膝蓋痛便選擇「完全不動」，但適度運動反而能幫助清除自由基，就像定期替發電廠檢修，建議選擇快走、游泳、騎腳踏車等溫和持續的運動，既能減輕關節壓力，又能維持粒線體的正常代謝。

▲體重控制也會影響關節耐用度。

在飲食上，粒線體也需要「好燃料」。張家銘指出，研究提及天然成分如二氫楊梅素（存在於葡萄皮、柑橘、藍莓等）與尿石素A（石榴、莓果）能協助粒線體修復，他建議民眾每天攝取更多顏色鮮豔的蔬果，不僅抗氧化，也能補充能量來源。

體重控制也會影響關節耐用度，張家銘提醒：「體重每減少1公斤，膝蓋壓力就能減少3到4公斤」，不僅能延緩軟骨磨損，也能讓粒線體避免在發炎環境下快速耗損，此外，規律睡眠也有助粒線體進行「自噬清理」修復，比熬夜後補眠更能有效養護關節。