HEINZ「芥末醬」檢出環氧乙烷　越南榴槤農藥殘留超標

▲美國知名品牌HEINZ的芥末醬檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中有一款美國知名品牌HEINZ的芥末醬檢出殘留農藥環氧乙烷，總計43.39公斤全數退運或銷毀；另外還有3批自越南輸入的鮮榴槤，在邊境被檢出殘留農藥不合格。

廣成國際股份有限公司從美國進口的HEINZ芥末醬，製造出口商KRAFT HEINZ FOOD CO.，檢出殘留農藥環氧乙烷1.7 mg/kg，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.1mg/kg，不符合食品安全衛生管理法第15條規定，總計43.39公斤全數退運或銷毀。

另外，還有3批自越南輸入的鮮榴槤，在邊境被檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。第1批是由輸入業者「樂高蔬果國際有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥滅達樂0.01ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅達樂為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.01ppm。食藥署針對「樂高蔬果國際有限公司」在邊境維持逐批查驗。

▲越南進口榴槤農藥殘留超標。

第2批是由輸入業者「橋蓮貿易有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥亞托敏0.02ppm及撲克拉0.06ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑亞托敏及撲克拉的法規容許值皆為0.01ppm。食藥署針對「橋蓮貿易有限公司」在邊境維持逐批查驗。

第3批是由輸入業者「龍鎧有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥克美素0.01ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，生長調節劑克美素為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm。食藥署針對「龍鎧有限公司」在邊境維持逐批查驗。

根據食藥署統計近半年，從114年2月25日至114年8月25日止，受理越南報驗的鮮榴槤，報驗批數為723批，檢驗不合格批數為19批，不合格率為2.6%，檢驗不合格原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格。食藥署已經從114年7月22日起至10月1日止，在邊境對越南報驗的鮮榴槤採逐批查驗，抽驗比例為100%。