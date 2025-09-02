ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

減肥「隔日斷食」短期最有效　醫分析5大飲食法：168適合新手

▲研究發現各種斷食減重法都有效，但醫師強調重點是要能持續，否則瘦身只是曇花一現。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

飲食減重法有多種選擇，但到底哪種方法最好？ 台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘今於臉書分享，根據國外研究，「隔日斷食」在短期內效果最佳，但時間若拉長，各種方式差別不大，提醒民眾成功減重的關鍵不是找到神效方法，而是能否長期堅持，避免重回飲食毫無節制的生活。

張家銘指出，國際知名醫學期刊《BMJ》今年刊登的一項系統性分析，其納入99項隨機臨床試驗、共6582名成人，比較隔日斷食（alternate day fasting）、限時進食（time restricted eating）、整日斷食（whole day fasting）、持續性熱量限制（continuous energy restriction）及自由飲食（ad-libitum diet） 等5種進食方式的減重效果。

結果顯示，所有斷食法在半年內皆能有效減重，平均下降2到3公斤，並同步改善血壓、血糖及膽固醇，但若看短期，隔日斷食比持續性熱量限制多減約1.3公斤，比限時進食多減1.7公斤，對血脂改善也較突出。

然而，當研究追蹤至1年以上，這些飲食法的差異便逐漸縮小，效果大致相當，這也凸顯一個重點：短期內看似亮眼的數字，若無法長期維持，終究只是曇花一現，許多試驗最初可能有8成參與者能遵守飲食限制，但追蹤1年後大概只剩下一半仍持續執行。

針對實際應用，張家銘建議，限時進食（如168進食法）對生活干擾較小，適合初學者嘗試；隔日斷食雖能在短期內看見成效，但進食日若過度放縱，努力會前功盡棄；整日斷食如5：2飲食的挑戰度高，並非人人能接受。相較下，持續性熱量限制雖效果溫和，卻更能融入日常，比較不會因過餓或過撐半途而廢。

張家銘提醒，應將斷食視為減重的「工具」，而非「萬靈丹」，選擇時也不必過度糾結數字差距，更重要的是能否配合本身生活習慣，並持續下去。

關鍵字： 健康 減重 飲食 斷食 研究 專家

