台東神農放逾期牛奶遭罰　食藥署稽查抓「多家知名手搖店」違規

▲食藥署定期稽查現場調製飲品。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「現場調製飲品及冰品稽查專案」結果，有多家知名手搖飲業者違規，包括「台東神農青草茶」、「日春木瓜牛奶」、「SOMA」、「清心福全」、「CoCo都可」、「十盛」、「路易莎」等，其中「台東神農青草茶」還被查獲存放逾期牛奶，地方衛生局已開罰7.5萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者398家，抽驗430件，查獲1家未投保產品責任險及3家食品原料逾有效日期，另查核計24家業者總糖量、總熱量、總咖啡因含量等不符規定，同時抽驗飲料、冰品及配料等檢驗「食品中微生物衛生標準」，其中6件飲料及冰品不符規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名店家包括「台東神農青草茶」查獲存放逾期食品「福樂一番鮮特級鮮乳」（2025.03.22），地方衛生局開罰7.5萬元；「1955阿義（龍潭店）」同樣查獲逾期食品「鮮乳坊桂芳鮮乳」（2025.04.26），地方衛生局開罰6萬元。

另還有「路易莎咖啡」美式黑咖啡總咖啡因含量不符合標示規定；地方衛生局開罰3萬元；「日春木瓜牛奶（林口長庚店）」未標示總糖量、總熱量，地方衛生局開罰3萬元；「SOMA（永康旗艦店）」未標示總糖量、咖啡原料原產地、翡翠綠茶之茶葉原料原產地，地方衛生局開罰3萬元。

食藥署呼籲，食品業者落實自主管理，應遵守食安法相關規定，貯存逾有效日期食品者，將違反食安法第15條規定，可依同法第44條處6萬元至2億元罰鍰；具公司、商業或工廠登記餐飲業者，應投保產品責任險，若未依規定投保或產品責任險逾期未續保，將違反食安法第13條規定，可依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰。

▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供，下同）



▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。

▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。



▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。

▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。

▲「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果」。

▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。

▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。

▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。

▲食藥署公布114年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果。