北市衛生局「全額補助」帶狀皰疹疫苗　2族群符合條件曝

記者趙于婷／台北報導

「帶狀疱疹」好發於長者及免疫力低下族群，為了促進長者健康，台北市衛生局自114年9月1日起提供「設籍台北市55歲以上原住民」或「65歲以上長者」，只要符合「低收入戶或中低收入戶」且「持有重大傷病註記或愛滋感染者或脾臟缺損者」，可享兩劑帶狀疱疹疫苗全額補助。

北市衛生局疾管科張惠美說明，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）是由水痘帶狀疱疹病毒再活化的表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒會潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，隨著年齡增長或免疫力下降，病毒有可能復發並引發帶狀疱疹，一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛。

帶狀疱疹的一般治療方式包括靜脈注射、口服或局部塗抹抗病毒藥，也可以使用止痛藥等症狀治療，有助於緩解疼痛並促進康復。張惠美說，北市衛生局補助帶狀疱疹疫苗為非活性基因重組疫苗，需完整接種2劑，2劑間隔2～6個月，接種8年後的保護力可達84%，可與流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及白喉、破傷風、百日咳疫苗同時於不同手臂接種。

張惠美提醒，符合接種資格者且尚未施打的長者，可攜帶健保卡、低收或中低收入戶證明及重大傷病或符合公告疾病等相關證明資料，至台北市立聯合醫院忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明等院區預約接種。另平時也要保持規律作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及併發症。