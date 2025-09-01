55歲男3次化療禿髮爆瘦卻無效　醫教自保3招：錄音、陪診、列清單

▲醫師建議癌友接受化療等治療前，可做好錄音等準備，才能將醫囑聽懂、下最好決定。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

得知罹患癌症的那一刻，病人往往心情大亂，甚至沒有將醫師建議聽仔細，便決定接受化療等治療，事後才後悔。對此，林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書建議，患者要避免誤解或遺漏醫師說法，最重要是做好錄音、帶陪伴者、準備問題清單這3件事。

在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」中，廖繼鼎分享52歲癌友林女士的經驗。林女士質疑，她的前一位醫師只對她說需要化療，卻沒有解釋原因，讓她心很慌，但後來詳談後發現，其實該醫師有解釋化療原因，是她情緒過於緊張，完全忘了這番話。

廖繼鼎指出，這是典型的「有聽沒有懂」，也凸顯錄音的重要性。病人若能將診間對話完整保存，回家後反覆聽，甚至與家人一起分析，便不會因當下腦中一片空白而錯失關鍵。

不過，廖繼鼎也提醒，患者錄音前務必先告知醫師，這是禮貌，以免造成誤會，影響醫病關係。

此外，55歲王先生的案例也值得民眾注意。廖繼鼎指出，王先生接受3次化療，頭髮已掉光，體重掉10多公斤，腫瘤指數卻沒有改善，經詢問發現，這次是醫師真的沒有清楚說明，可能是覺得病人會聽不懂所以沒好好解釋，或診間忙碌導致沒時間細講，或直覺認為患者不必懂而沒多說。

不論原因為何，廖繼鼎認為，在這種狀況下，陪伴者能發揮關鍵作用，可在診間冷靜記錄、協助追問，患者也不會因緊張、無法提問而受影響，所以陪診者最好是能思考並整理重點的人，而不是過度打斷或心不在焉，以免增加混亂。

針對準備問題清單，廖繼鼎則建議，病人就診前最好列出3到5個最關鍵問題，例如治療選項有哪些？副作用是什麼？健保給付如何？這樣進診間便可聚焦，不會被專業術語牽著走，也建議患者先透過網路做功課，更能精準發問。

廖繼鼎提醒，醫師簡化建議往往是出於善意，避免病人被過多資訊壓垮，所以患者應善用錄音、陪伴者與問題清單，才能確保治療符合需求，而不是被動接受指令。