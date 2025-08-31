腳踝腫脹竟是「2大致命病」前兆　醫示警：快就醫檢查

▲醫師提醒，腳踝有腫脹不適感可能是警訊。（圖／達志／示意圖）



記者楊庭蒝／綜合報導

你是否曾發現自己在炎熱天氣或走路久了之後，腳踝突然腫了起來？雖然多數人可能認為這只是身體對高溫的自然反應，但根據英國每日鏡報近日報導，這種「不舒服的腳踝腫脹感」有時卻可能是脂肪肝與心臟衰竭發出的早期警訊。

報導指出，腳踝腫脹在醫學上被稱為「水腫（oedema）」，雖然在高溫環境中，血管擴張可能造成暫時性浮腫，但若是長時間持續、無法解釋的腫脹現象，就不容小覷。水腫通常會使腳踝、腿部或腳部看起來浮腫、皮膚發亮、緊繃，甚至按下去會留下壓痕，還可能伴隨皮膚變色或不適感，背後很可能是內臟功能出了問題。

首先，脂肪肝是一種肝臟內脂肪堆積過多所引起的疾病，和酗酒導致的酒精性肝病不同，脂肪肝多與肥胖、飲食習慣及代謝問題有關。最棘手的是，脂肪肝在早期幾乎沒有明顯症狀，許多人可能長年未察覺，直到病情發展到出現肝硬化才驚覺不對。英國國民健康署（NHS）指出，一旦出現肝硬化，病患的腳踝、腿部甚至腹部都可能出現水腫，並伴隨黃疸、皮膚搔癢等症狀。這是因為肝臟受損會影響「門靜脈」（portal vein）血流，導致體液在身體某些部位堆積。其他警訊還包括右上腹隱痛、長期疲倦、體重莫名下降與全身虛弱。

此外，心臟衰竭也是造成腳部水腫的另一大可能。根據美國 Mayo Clinic（梅約診所）資料，當心臟因為太弱或太僵硬而無法有效將血液輸送到全身時，就會出現「鬱血性心臟衰竭」，血液回流到下半身，導致腳踝、腳底和腿部腫脹。NHS 補充說，這類水腫在早上症狀可能較輕，到了傍晚會更明顯。除了腳腫之外，患者還可能會感到呼吸困難、體力明顯下降、甚至出現頭暈或昏厥等現象。

醫師提醒，如果你近期出現腳踝腫脹，特別是沒有明顯外傷、運動或久站等誘因，應提高警覺，盡早就醫檢查。腳踝雖然只是身體的一小部分，卻有可能是肝臟與心臟向你發出的第一個求救訊號。