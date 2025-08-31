跟酒駕一樣危險！藥師示警9類「藥駕」藥物：反應速度會變慢

▲藥師示警9類「藥駕」藥物，使用後跟酒駕一樣危險。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「藥駕」危險不輸酒駕！服用某些藥物後再開車，可能導致反應速度變慢或出現疲勞、暈眩、專注力與判斷力下降。台北市立聯合醫院藥師郭奕宏列出「9類藥物」，使用後與酒駕一樣危險，其中包括眼科散瞳劑眼藥水。

郭奕宏指出，藥駕若沒有對自己所服用的藥物有所瞭解，反而更容易被忽略，也更危險，藥駕的發生並不少見，而且與酒駕一樣，可能釀成嚴重交通事故。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭奕宏強調，即使藥品副作用感覺輕微，也可能會在緊急情況下影響您的反應能力和判斷力，進而危及自身和他人安全。而他也列出以下9類藥物，可能在使用後會導致反應速度變慢或出現疲勞、暈眩、專注力與判斷力下降、嗜睡、視線變得模糊等症狀，危險程度就像酒駕一樣高。

1.部分特定抗精神病藥：如aripiprazole、olanzapine可能造成嗜睡、視力模糊、頭痛、眩暈。

2.安眠藥及Z-藥物：如triazolam、zolpidem，可能造成隔日嗜睡與反應遲緩。

3.部分特定抗焦慮藥：如lorazepam可能造成嗜睡、困倦。

4.肌肉鬆弛劑：如carisoprodol、baclofen可能造成嗜睡、頭暈、肌力減弱。

5.抗組織胺藥（尤其第一代）：如diphenhydramine、chlorpheniramine，治療感冒與過敏常用，但嗜睡效果明顯。

6.鴉片類止痛藥：如morphine、codeine，會降低專注與判斷能力。

7.部分特定降血糖藥：如胰島素、sulfonylurea，副作用的低血糖可能導致暈眩甚至昏厥。

8.降血壓藥：如propranolol可能造成頭暈、頭痛、視力模糊、倦怠、肌肉無力。

9.眼科散瞳劑眼藥水：如tropicamide、atropine，用於眼科檢查或治療，會造成瞳孔放大、畏光與視力模糊，嚴重影響駕駛視覺安全。