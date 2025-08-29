仙草茶不只消暑！中醫曝奇效「能預防痛風」　加2物冷底體質也能喝

▲仙草清熱又穩血糖，中醫教「加2物」冷底體質也能喝。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

炎熱天氣來一杯仙草茶，不僅清涼解暑，還可能帶來健康好處。中醫師王大元表示，仙草含有多種抗氧化物質，如酚酸、黃酮類及三萜類化合物，適量攝取有助降低血脂、穩定血糖、促進腸胃蠕動，甚至可能預防痛風與降低心血管疾病風險。

王大元在臉書粉專發文指出，仙草又稱仙人草、田草，是許多傳統飲品和料理的重要食材，包括燒仙草、仙草凍、仙草茶及仙草雞等。《本草求原》記載，仙草可以「清暑熱、解臟腑結熱毒」，其味甘淡、性寒，具有清熱解渴、涼血解毒、緩解牙痛等功效。

營養角度來看，仙草含有水溶性膳食纖維及抑制尿酸生成的成分，能增加飽足感、促進排便，並有助於調節免疫功能。減重醫師蕭捷健也指出，仙草中的多醣體可抑制消化酶，與澱粉類食物同食時，有助降低餐後血糖反應；多酚類化合物則可能減少體內氧化壓力，對抗發炎。

不過，王大元提醒，仙草性寒，對手腳冰冷、經常頻尿、經痛或舌苔白膩等冷底體質者不宜過量食用。若想享用仙草的健康益處，可在製作時加入溫性食材，如龍眼乾或甘平的大棗，幫助中和寒性，避免「寒上加寒」。

王大元表示，仙草茶不僅是現代人在炎熱生活中消暑的好選擇，也是一種草本的溫和呵護。運動後來一杯沁涼的仙草茶，不僅能解渴，還能感受到清爽與舒緩的效果。