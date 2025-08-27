坐越久！　醫：大腸癌風險越高

▲醫師說，每天坐著超過10小時，大腸癌風險高達1.64倍。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

上班族常在辦公室坐一整天，對此，腸肝膽科醫師陳威佑提醒，久坐時間越長，大腸癌風險越高，「減少和中斷久坐時間」是預防大腸癌的重要習慣，像是每坐60分鐘就起來活動2分鐘。

陳威佑25日在臉書表示，大家都知道「久坐」會導致腰痠背痛、循環變差，但真正更潛在、更被忽略的，是它對「腸道」造成的慢性影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「久坐時間越長，大腸癌風險越高」，陳威佑指出，根據2022年發表於《Journal of Korean Medical Science》期刊的一項研究指出，每天坐著超過10小時，大腸癌風險高達1.64倍，即使有運動習慣，只要久坐時間過長，這樣的風險依然存在；因此久坐的傷害並不是「不運動的相反」，而是另一種低強度、慢性、高頻率的代謝負擔。

▼醫師提醒，坐久了起來動一下。（示意圖／VCG）



陳威佑說，這篇研究也指出，大腸癌的發展與代謝異常、腸道菌相改變密切相關，而久坐正是這兩者的催化劑。他分享久坐傷害腸道的三大機制：

1、增加胰島素阻抗

長時間久坐會讓身體的能量代謝變得不穩定，導致脂肪堆積、血糖調節功能下降，進一步出現胰島素阻抗。這種代謝異常狀態會刺激腸道黏膜細胞過度增生、分化異常，長期下來形成癌前病變，提高大腸癌的風險。

2、讓身體進入「長期隱性發炎」狀態

久坐不動，會讓身體長時間處於一種輕微但持續的發炎狀態。體內發炎指數上升，導致腸道黏膜的DNA更容易受到損傷與突變。

3、影響腸道血流與菌相平衡

久坐會讓腸道的血液流動變慢，降低腸道黏膜的營養與氧氣供應，也會讓腸道蠕動減弱，導致腸道菌相失衡。一旦好菌減少、壞菌增加，整個腸道環境會變得不穩定。壞菌會產生某些毒素，刺激黏膜發炎、破壞細胞，增加致癌機率。

陳威佑提醒，「減少和中斷久坐時間」是預防大腸癌的重要習慣，大腸其實是一個需要活動刺激的器官，維持良好的腸道血流、蠕動功能與菌相穩定，都仰賴規律地「動起來」。

陳威佑提到，保護大腸不只是少吃紅肉、多吃纖維，更要記得「少坐」和「中斷靜止」，以下提供兩個生活建議：

1、每坐60分鐘，就起來活動2分鐘

站起來走動一下、去倒水、上個洗手間，哪怕只是移動幾步，也能幫助血液循環、喚醒腸道蠕動，減少代謝停滯。

2、善用零碎時間，主動切斷「連續靜止」

午休時間起來走個5-10分鐘

搭捷運時提早一站下車、多走一小段路

開車等紅燈時伸展腳踝或轉動小腿，促進下肢循環

陳威佑表示，久坐對腸道的影響，往往不像腰痠背痛那麼有感，卻是慢性累積的，記得提醒自己坐久了，起來動一下，走幾步、伸個懶腰，這些看似微不足道的小動作，都是對抗久坐傷害、保護大腸的實用關鍵。