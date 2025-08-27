他「吃很清淡」膽固醇飆高　醫看食物清單：觀念全錯

▲醫師提醒，其實無論是控制血脂還是血糖，都不能忽略蛋白質攝取，營養均衡是非常重要的。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅表示，一名患者說「吃得很清淡，都吃清粥、麵、饅頭還有水果。」醫師直呼，一聽就發現患者的觀念完全錯誤，誤以為清淡飲食，結果膽固醇飆高。

陳榮堅26日在臉書指出，有一位50多歲的男性，檢查發現低密度膽固醇大約160，正常應該要在低於100；通常低密度膽固醇130就建議使用藥物控制，否則會大幅增加心血管疾病的風險。

陳榮堅說，所以就開藥給患者，並提醒要注意飲食、適度運動；但兩個月後回診檢查，低密度膽固醇不但沒下降，反而還升到180，非常奇怪。他分享當下雙方對話：

陳榮堅：這段期間飲食和生活作息有做什麼調整嗎？



患者：我都吃得很清淡啊！太太也都有幫我特別注意飲食。



陳榮堅：那太太都怎麼安排飲食的？



患者：像是都吃清粥、麵、饅頭還有水果，肉跟海鮮還有盡量少吃。

陳榮堅提到，一聽就發現患者的觀念完全錯誤！以為的「清淡飲食」其實都是高碳水（醣）的食物，而醣分攝取過多一點也不清淡，反而會讓血脂變得更高；其實無論是控制血脂還是血糖，都不能忽略蛋白質攝取，營養均衡是非常重要的。

陳榮堅表示，後來請患者下次回診可以帶太太一起來，幫他們做正確的飲食衛教；一個月後再次抽血，原本很高的膽固醇就降到120了，所以飲食真的非常重要。