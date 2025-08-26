類鼻疽再1死！南部男肺炎發病10天亡　腳有傷口、污水接觸史不明

▲疾管署防疫醫師林詠青（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（26）日公布上周新增9例類鼻疽本土病例，其中1例死亡，為南部50多歲男性，8月中旬出現咳嗽、腹瀉、流鼻水症狀，三度就醫到急診時已肺炎合併呼吸衰竭，經過搶救隔日不幸過世，發病到死亡僅10天。疫調顯示，個案腳部有傷口，風災期間沒有出門，住家附近也沒有水患，無法確定相關接觸史，但是因為肺炎病灶，不排除可能是吸入致病菌造成感染。

疾管署公布國內上周（8月19日至8月25日）新增9例類鼻疽本土病例，其中1例死亡，分別是北部1例及南部8例，年齡介於40多歲至90多歲，多具糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病史，發病日介於6月下旬至8月中旬。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為南部50多歲男性，本身有多重慢性疾病，個案8月中旬因為咳嗽、腹瀉、流鼻水等症狀，兩度到診所就醫，當時分別被診斷腹瀉與一般感冒，第二次就醫後隔天就因為發燒、呼吸困難到急診就醫，當時已經血氧偏低、抽血確認白血球、發炎指數上升，研判肺炎合併急性呼吸衰竭，插管給予抗生素治療，但肺炎仍持續惡化，隔天就過世，血液中培養出致病菌。

林詠青表示，疫調顯示個案腳部有傷口，颱風期間沒有出門，住家附近無水患，無法確定污水污泥接觸史。不過從肺炎等肺部病灶研判，不排除風災時吸入類鼻疽桿菌造成疾病。

至於其餘個案，有2名個案長期使用地下水，有4名個案有污水污泥接觸史。目前8名個案均仍住院治療中，其中4名收治於加護病房，同住接觸者皆無疑似症狀。

疾管署另說明，上周新增6例鉤端螺旋體病本土病例，居住於北部1例、中部1例及南部4例，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月下旬至8月中旬，個案多因發燒、肌肉痛或腹瀉等症狀就醫。

經疫情調查發現，其中4名從事與山林或農地菜園等相關之工作，1名個案居住環境附近時有流浪動物出沒；另其中4名個案有污水污泥接觸史。5名個案治療後已出院，1名個案仍於加護病房治療中；同住及職場接觸者均無疑似症狀，衛生單位已進行相關衛生教育。

疾管署提醒，類鼻疽之病原菌存在於受污染的土壤、水池及積水環境中，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能經由食入受污染的水或吸入性感染。

而鉤端螺旋體廣泛存在於齧齒類動物（如老鼠）、野生動物、寵物（狗，貓較少見）和牲畜（牛、豬、馬）等，受感染的動物可能無症狀，但其尿液大量排菌，污染水及土壤，透過皮膚或黏膜進入人體，易發生於經常接觸可能受感染動物排泄物污染之水源或屠體組織之工作者（如農民、畜牧業者等）。

疾管署強調，民眾進行滅鼠工作、風災後清理家戶內外環境或因工作接觸可能受感染動物排泄物污染之水源或屠體組織，應佩戴口罩、防水手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備時記得清洗雙手，飲用水請徹底煮沸，使用自來水清洗食材及水果；此外，如有不明原因發燒等症狀應儘速就醫，並告知醫師是否有污水污泥與動物接觸史及職業暴露史，以及早診斷與治療。

疾管署持續監測災後各類傳染病疫情，醫師診療遇有疑似個案，請詢問TOCC並評估給予適當治療，以及儘速通報並採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。