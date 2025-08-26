失智症10大警訊「和正常老化不一樣」　降風險方式一次看

▲台灣失智症協會徐文俊理事長、台灣臨床失智症學會徐榮隆理事長、雙和醫院失智症中心顧問醫師暨台北醫學大學醫學院胡朝榮院長。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期針對早期阿茲海默症的失智新藥開放使用，象徵失智症從症狀治療進入改變病程惡化時代，不過如何早期發現、介入仍為重點。醫師指出，正常老化與認知功能異常有所區別，例如在記憶力方面，老化是記得自己忘了什麼，可以回想，失智症則是忘了自己記得什麼，彷彿沒有發生過，提醒民眾要注意十大警訊，儘早就醫諮詢專業醫師。此外，也建議民眾從日常生活中改善14項風險因子，有助於預防或延遲45%的失智症個案的發生。

根據衛生福利部委託國家衛生研究院進行的「全國社區失智症流行病學調查」，台灣2024年65歲以上失智人口約為35萬人，佔同齡人口近8%。依國家發展委員會的中華民國人口（中）推估（民國113年至130年）資料，預估2041年，失智人口恐近68萬人，盛行率近10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣失智症協會理事長徐文俊說明，失智症類型中以阿茲海默症最為常見，占比約六成（56.88%）。許多年長者在早期出現記憶力退化、理解能力變差等症狀時，常誤以為只是正常老化。多數病友在察覺方向感變差、記憶力衰退、情緒起伏明顯等異常後才就醫，平均延誤約3.5年。如出現警訊，應立即就醫，及早與專業醫師討論。

▲改善失智症14項風險因子。（圖／台灣失智症協會提供）

雙和醫院失智症中心顧問醫師、台北醫學大學醫學院院長胡朝榮指出，最新國際期別指引結合臨床評估以及病理報告，將阿茲海默症分為六期：第1、2期為臨床前期，腦內毒性類澱粉蛋白開始堆積；第3期為輕度認知障礙（Mild Cognitive Impairment, MCI），毒性蛋白堆積，開始引起症狀。

胡朝榮說明，第4期轉為輕度失智，毒性蛋白堆積到影響日常生活；第5、6期則為中、重度失智，毒性蛋白擴散至整個大腦，導致神經細胞受損，加速大腦退化。MCI惡化至輕度失智平均僅需3至5年，每年約有10%至15%的病友會進展為失智症，惡化速度不容忽視。

▲失智症十大警訊。（圖／失智症協會提供）

很多人無法分辨自然老化和失智症，徐文俊分析，正常老化者認知僅有注意力差，失智症則會出現短期記憶、執行力差，語言能力方面，一般來說越老還會越好，所以當出現詞不達意、理解力變差，應該屬於認知功能異常。在溝通能力方面，老化者會受到聽力影響，但失智的情況溝通變差，但無法用聽力障礙解釋。

徐文俊提醒，失智症的十大警訊包括：記憶力減退影響生活、計畫或解決事情困難、無法勝任熟悉的事務、對時間與地點感到混淆、對視覺影像與空間關係理解困難、言語表達或書寫困難、物品亂放且無法找回、判斷力減弱、不參與社交活動，以及情緒與個性發生明顯改變。若自己或親友出現上述警訊，請儘早就醫、諮詢專業醫師，讓關心成為守護的第一步。

▲失智症和自然老化的差異。（圖／台灣失智症協會提供）

台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆表示，早期發現認知功能異常、失智症，可以透過藥物與非藥物方式協助改善，例如增加社會參與、環境調整，藥物方面則有傳統藥物，例如協助病人補充腦部神經傳導物質、症狀治療，另也有新型治療針對毒性蛋白，活化免疫細胞清除斑塊，減少對腦神經的傷害以減緩退化，不過並非所有病友皆適用，需經四項關鍵檢查評估。

失智症風險因子並非不能改變，徐文俊提醒，若能從日常生活中著手改善14項風險因子，有助於預防或延遲45%的失智症個案的發生，包含提升教育程度、矯正聽力與視力、妥善控制高膽固醇、糖尿病與高血壓等慢性疾病、維持健康體重、預防憂鬱與腦部外傷。避免抽菸與過度飲酒、養成規律運動習慣、保持良好社交互動，以及遠離空氣污染，都是促進大腦健康的重要行動。