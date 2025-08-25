中年男「吃減肥藥＋生活控制」雄性素上升128%　還可增肌肉量

▲中年男性啤酒肚常與雄性素低下有關，研究發現減重藥物搭配生活控制可使雄性素翻倍上升。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

中年男性常見啤酒肚、無精打采、性功能下降，其實可能與雄性素低下有關。復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一項義大利研究，發現減重藥物結合生活控制，不僅能縮腰、增肌，還能使雄性素上升128%，效果比補充雄性素更顯著。

王思恒寫道，研究團隊招募83名中年肥胖男性，皆符合雄性素低於12 nmol/L、有勃起功能障礙、無其他內分泌異常等3項條件，並分為3組，進行8週治療，A組注射減重藥物加上飲食、運動，B組僅飲食和運動，C組則補充雄性素並搭配飲食與運動。

結果顯示，A組幾乎所有指標均表現最佳，體重減少8.1%，遠高於C組的3%；體脂率下降7.7%，肌肉量增加，腰圍縮小；情緒性暴食行為改善67%；勃起功能有顯著改善；雄性素改變最顯著，上升128%，而雌激素則下降60%，且C組的雌激素反而還上升。

針對減肥能提高雄性素原因，王思恒寫道，脂肪細胞、特別是腹部脂肪，會將雄性素轉換成雌激素，導致濃度下降，且肥胖造成的胰島素阻抗，也會干擾腦部訊號傳遞，抑制睪丸分泌雄性素，所以減重等於解除荷爾蒙的雙重壓力。

王思恒提醒，維持健康體重不僅改善體態、延長壽命，更能恢復男性魅力，中年男性不要依賴補充雄性素，應從體重管理著手，更能有效回復活力。