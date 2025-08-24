全家罹肝癌慘死！一查竟是「竹筷重複用」釀禍　專家揭隱形殺手

▲木竹筷潛藏健康風險。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

許多家庭習慣使用木筷或竹筷，認為摩擦力大、不易滑落食物，卻忽略了受潮後極易發霉、難以察覺的致命隱憂。對此，「無毒教母」譚敦慈提醒，中國曾出現多起家庭因長期使用發霉竹筷，全家人罹患肝癌病逝的案例，背後元凶正是筷子上滋生的黴菌所產生的黃麴毒素。

譚敦慈在《醫點不誇張》節目中分享，自己絕不使用木筷或竹筷，而是選擇304不鏽鋼材質，避免潛在風險。她警告，若筷子上出現黑點或長毛，代表已經發霉，務必立刻丟棄，絕對不能心存僥倖。即使表面看似乾淨，筷子細縫中的水氣也可能成為黴菌溫床，讓致癌毒素隨食物入口。

▲已故名醫林杰樑妻子、護理師譚敦慈。（資料照／記者李毓康攝）

針對許多人「筷功不好」仍偏好木、竹製筷子，譚敦慈提出三大保養要點：第一，務必「逐根清洗」，順著紋路刷洗，避免整把搓洗造成藏汙；第二，清洗後須置於通風處晾乾，切勿直接插入筷桶，以免底部潮濕孳生黴菌；第三，應定期將筷子放入熱水煮沸，再用烘乾機徹底烘乾，降低黴菌滋生風險。

譚敦慈也提醒，市面常見的塑膠或美耐皿筷子同樣隱藏危機，因在高溫環境下可能釋放毒素，長期使用並不安全。相比之下，不鏽鋼筷、瓷筷雖操作不易，但更能兼顧耐用與安全。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁則指出，筷子前端若有凹槽或紋路，更容易卡住殘渣、藏汙納垢，清潔不易，成為細菌與黴菌的溫床。他呼籲，筷子雖小卻天天與食物接觸，定期檢視與更換是守護健康的基本功，「與其冒險使用發霉的筷子，不如及時換新，避免讓病從口入。」