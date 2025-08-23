今迎「處暑」易腸胃不適、倦怠乏力　中醫曝4養生方式

▲處暑常見消化不良、倦怠乏力、呼吸道不適等問題。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

今天是24節氣中的「處暑」，標誌著由盛夏向初秋過渡的時節。白天仍有餘熱，日夜溫差漸大，濕熱與初秋涼氣交替，極易使人體出現調節不及的反應。中醫師指出，處暑常見消化不良、倦怠乏力、呼吸道不適等問題，民眾可以透過穴道、中藥茶飲、藥浴調理、運動生活作息等4方式養生，減少季節交替的身體不適。

瑞隆馬光中醫診所中醫師簡浚崴表示，處暑是「陽氣漸收、陰氣漸長」的關鍵節氣，若護養不當，體內陽氣被寒涼侵襲，或餘濕未清，容易出現三類不適：

1. 腸胃不適、倦怠乏力

濕熱未消，飲食仍過於油膩，容易脾胃運化不良，導致腹脹、食慾不振、甚至腹瀉。

2. 秋燥初現，咽喉不適、咳嗽

部分地區晝夜溫差明顯，空氣開始乾燥，易出現喉嚨乾癢、乾咳，或鼻腔不適。

3. 關節痠痛、舊疾復發

氣溫轉涼，血脈收斂，濕氣與寒氣趁虛入侵，關節痠麻、舊有風濕病灶常被誘發。

▲瑞隆馬光中醫診所中醫師簡浚崴。（圖／馬光中醫提供）

簡浚崴指出，此時的養生重點在於調和脾胃、袪濕清熱，為秋季的乾燥與寒涼做好準備，建議可以使用中藥茶飲「山楂茯苓薏仁茶」，以健脾化濕、消食解膩、調暢氣機，適合處暑時飲用以助消化、減輕倦怠。

在穴道保養方面，簡浚崴建議可以壓按「足三里穴」以強健脾胃、補氣固本；「豐隆穴」可和胃氣，改善脾虛水濕；「迎香穴」在秋燥鼻塞時輔助疏通。另也可以使用艾葉生薑進行藥浴調理，泡腳15分鐘，可溫陽散寒、改善倦怠與關節不適。

最後是運動與生活作息，簡浚崴指出，處暑時適合晨起或傍晚進行輕緩運動，如太極、八段錦，促進氣血流通。晚間避免過度熬夜，以滋陰潛陽，調和作息。飲食上宜清淡、少辛辣油膩，少吃寒涼瓜果（如西瓜、梨），以防脾胃損傷。

▼處暑中醫養生。（圖／馬光中醫提供）