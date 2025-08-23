金融女主管頭痛炸裂「止痛藥也沒效」　醫示警3狀況應就醫

▲金融女主管操盤頭炸裂！止痛藥竟吃到沒效，示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲從事金融業的女性主管，因為操盤長期作息不正常與工作壓力，讓她變成慢性化頭痛，每個月吃止痛藥的日子比不吃還多，且感覺越吃越沒效、逐漸影響工作表現，甚至一週得請一天假。醫師提醒，若每個月偏頭痛發作頻率超過4天，或頭痛明顯影響生活及日常活動、急性治療藥物療效不佳時，即建議就醫。

根據台灣年輕病友協會去年調查顯示，近7成的頭痛患者需要請假在家休息，平均每人每月要請3天病假，即使勉強上班，容易導致注意力不集中，影響職場表現。

林口長庚紀念醫院副教授、腦中風病房主任張庭瑜表示，偏頭痛是種複雜、具特定症狀的原發性頭痛，幾乎是中到重度疼痛，容易造成日常生活失能，有患者一發作就是好幾小時，更因此影響工作出勤，引發職場的人際關係緊張。因此，診斷、治療與預防都需專業判斷與個人化處置。

張庭瑜指出，偏頭痛好發於20到60歲的族群，以正值生產力階段的青壯年人口比例最高。典型的症狀包括：怕光怕吵、噁心、嘔吐，越動越不舒服，搏動性頭痛（感覺血管跟心都在跳）等，且逾4成患者是頭的左右兩邊都痛。而臨床上偏頭痛患者常在頭痛發作時自行吃止痛藥緩解，除少部分會一開始就至神經內科門診求診，其餘往往由其他科醫師轉診，或甚至痛到很嚴重、止痛藥無效才直衝急診。

張庭瑜表示，止痛藥雖可緩解當下疼痛症狀，卻無法預防頭痛發生的嚴重度與頻率。若每週止痛藥服用超過2、3次，頭痛還可能伴隨止痛藥過度使用而惡化，越吃越沒效、最後變成「藥物過度使用頭痛」。而即使止痛藥使用沒有過量，經年累月沒有適當治療的偏頭痛會容易「慢性化」，當持續3個月以上、每個月至少有一半的日子在頭痛，就可能診斷為「慢性偏頭痛」，治療難度更高。

台灣頭痛學會理事長、光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百醫師提醒，當每月偏頭痛發作頻率超過4天，或頭痛明顯影響生活及日常活動、急性治療藥物療效不佳時，建議就醫並使用預防性藥物減少發作。

至於預防性治療需要吃多久？根據台灣頭痛學會建議，不管頭痛發作與否，一般來說預防性治療必須連續使用（6至12個月），才會發揮穩定大腦的功能，減少偏頭痛發作，待頭痛頻率愈來愈少，可以遵從醫囑逐步減藥、甚至停藥。然而，此過程中若貿然自行中斷治療，則可能症狀加劇。

除了用藥，張庭瑜也建議一些輔助方式有助降低偏頭痛發作次數，作息正常很重要，要有規律的睡眠；運動方面建議瑜珈、太極或是有氧運動，每週3次、每次20至30分鐘；飲食方面，「紅酒、起司、巧克力」是大部分容易誘發的3大食物；另外，建議以「頭痛日記」記錄發作情形，透過觀察與紀錄，找出個人體質的誘發食物與其他原因，進一步有效避免。