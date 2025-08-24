ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

他連2年夏天血尿衝急診「結石阻塞」釀禍　醫曝好發原因

▲▼性功能障礙,男性下半身問題,不舉,泌尿問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲炎炎夏日泌尿道結石容易發生，症狀可能包含血尿、尿路感染，示意圖非當事人。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名36歲上班族，沒有任何慢性疾病，竟然連續兩年的夏天都因為血尿、左腰疼痛等症狀，半夜叫救護車到醫院急診，且兩次都是左側輸尿管結石阻塞造成疼痛。醫師指出，台灣平均每10個人就有1人是結石病患，尤其夏天更是泌尿道結石好發的季節，要避免結石上身，一定要注意水分補充，飲食方面則有5點建議依循，預防勝於治療。

國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛指出，夏天氣溫高導致流汗多而尿量減少，結石發作的機率是冬天的3-5倍，泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位，臨床症狀以疼痛、血尿、尿路感染為主，偶爾也會伴隨發燒、寒顫、腹脹、下痢、反胃、嘔吐等情形；症狀的發生與結石大小、位置、是否阻塞及是否有感染有關。

至於治療，蔡樹衛指出，依據病人症狀、結石的大小、位置、尿路阻塞及尿路感染的情形來建議病患治療尿路結石的處理方式，非手術方法是給予充分的水分及適當的抗生素來控制感染，如有絞痛應給予止痛劑，但如果結石已經造成尿路阻塞並影響到腎功能、腎絞痛厲害且無法以藥物改善控制者，最好是施以手術取出結石。

以該個案來說，第一次在接受止痛藥及多喝水後，隔天排出一顆米粒的結石，第二次則是因為石頭過大，之後接受體外震波打碎石頭後順利排出。

蔡樹衛也提到，常見結石成分主要為草酸鈣結石（約75%）及尿酸結石（約15%），建議預防方式包含水分攝取、飲食調整、運動等：

1、增加水分攝取

每天應攝取足夠的水分，一般建議1天至少3000毫升，並需要平均分配飲用(少量多次)，睡前應補充水分(有心臟及腎臟疾病者須先詢問醫師水分補充數量)。多喝水可以稀釋尿液，減少結石形成，並有助於排出已形成的結石。

2、調整飲食習慣

限制高草酸食物：蔬菜普遍含高草酸，其中以菠菜含量最高，建議少吃，另外濃茶、濃咖啡、巧克力、堅果、豆類、草莓等也是高草酸食物。
控制鹽分攝取：高鹽分會增加腎臟負擔，提高結石形成機率。
適當補充鈣質：鈣質可以和草酸結合，減少草酸結石形成，但要注意適量，過多可能造成問題。
避免高普林食物：尿酸結石患者應減少內臟、海鮮、豆類等高普林食物的攝取。
多吃含檸檬酸的水果：檸檬、柳橙、橘子等水果富含檸檬酸，可降低結石形成。

3、適度運動：

適度運動可以幫助排出小結石，但避免過度劇烈或超出體能的運動。 運動後應注意補充水分，以防脫水。

蔡樹衛提醒，有發生過結石的病患，5年內結石復發的機率可高達50%-70%，因此定期追蹤及如何預防復發很重要，提醒民眾每半年或者一年定期門診追蹤；一旦發生結石症狀應儘快尋求正式醫療管道求診，及早獲得適當治療。

