勤上健身房成臭男人！　中年男蛋白質臭比老人味更嚴重

隨著全民健身風潮興起，越來越多中年族群開始重視體態管理，積極投入健身運動並採用高蛋白飲食法。然而，首盛診所皮膚科醫師簡銘成發現令人意外的現象：中年人的體臭問題可能比傳統認知的「老人味」更加嚴重，甚至連口腔都會散發腐臭味。

高蛋白飲食加運動健身 現代中年體臭新成因

根據發表於《國際分子科學期刊》的研究「蛋白質攝取會增加血清和唾液中的尿素含量，進而提高呼氣中氨的濃度」。當人體為了增肌減脂而大量攝取蛋白質時，雖然有助於肌肉發育，但同時也提高了體內含氮廢物的比例。這些含氮化合物必須透過肝臟和腎臟處理，若處理不及，便會透過皮膚毛孔和呼吸道排出，形成類似硫磺的刺鼻臭味。

壓力和熬夜也是加劇體臭的重要因素。長期處於高壓狀態會刺激皮脂腺分泌增加，特別是頭部、臉部、頸部、胸背等油脂分泌旺盛的部位。這些皮脂在空氣中氧化後會產生令人不悅的酸敗味，與汗臭混合後形成更複雜的異味。

科技纖維機能性衣物 成為體臭問題隱形推手

現代人常穿的機能性服裝也意外成為體臭加劇的原因之一。根據《應用與環境微生物學期刊》研究，聚酯纖維等合成材質比棉質更容易產生惡臭，主要原因是微球菌（Micrococcus）細菌特別喜歡在合成纖維的開放式網狀結構中繁殖，這些細菌會分解汗液中的脂肪酸，將長鏈分子轉化為更短、更臭的化合物。

紡織品研究顯示，由於聚酯纖維具有較高的疏水性，它們會吸附更多細菌和皮脂，而皮脂正是細菌的主要營養來源；相較於純棉材質，科技纖維的微細孔洞設計雖然有助排汗，但同時也成為蛋白質和細菌的溫床。當汗水中的蛋白質滲入纖維深處並變性時，會產生持續性的異味，即使清洗後仍可能殘留淡淡臭味。運動後應立即沖洗，衣物更需在流汗後盡快清洗，特別是科技纖維材質的運動服裝，而日常穿著選擇衣物建議優先考慮純棉等天然纖維。

