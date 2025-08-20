50歲高階主管「話都說不清」竟是失智　醫揪1習慣是元兇

▲光田醫院神經內科醫師陳廷斌表示，年輕失智症指65歲前發病，病因多不明，常被誤當壓力或健忘。（圖／光田醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名50歲謝先生曾是同事眼中效率高、表現卓越的高階主管，但三年前，謝男開始出現嚴重的記憶障礙，不僅經常忘東忘西、無法處理交辦事項，甚至連組織語句、順暢表達都變得困難，最終不得不離職，最後在家人的陪同下就診，確診為「早發型阿茲海默症」。

光田綜合醫院神經內科醫師陳廷斌表示，謝先生沒有任何家族病史，也無三高或慢性疾病，卻在壯年罹病，為家庭帶來巨大衝擊，也打破了許多人認為失智症只與遺傳或老化有關的迷思。

▲陳廷斌提醒，民眾若發現親友變得不像以往，應提高警覺，及早就醫評估。（圖／光田醫院提供）

陳廷斌解釋，除了遺傳、腦部清除機制異常外，「睡眠問題」是失智關鍵因素，因為大腦會在深層睡眠時啟動清除機制，代謝掉類澱粉蛋白等廢物；若長期睡眠不足或品質不佳，毒素便會持續累積，最終損傷神經細胞。

另外，許多人常將失智與健忘混淆，陳廷斌提醒，健忘是「暫時想不起來」，但事後能回憶起來；失智則是「整段記憶如同沒發生過。」

陳廷智也強調，失智症初期有三大警訊：性格改變、語言表達困難、判斷力下降，常被誤認為壓力大而延誤就醫，民眾若發現親友變得不像以往，應提高警覺，及早就醫評估。

針對輕度阿茲海默症的新療法已有重大突破，陳廷斌指出，近期獲核准的2款藥物是目前唯一被證實能清除阿茲海默症核心毒素「類澱粉蛋白（Aβ）」，進而延緩大腦功能退化的藥物，現光田綜合醫院也已規劃導入，為早期患者提供治療新選擇。