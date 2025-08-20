郭智輝關稅日參加「快樂宴」　北榮院長：他待30分鐘就離開

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

經濟部長郭智輝遭爆料在對等關稅「20+N」公開當天赴台北福容飯店出席「快樂宴」，引發關注。對此，當天也在餐會的台北榮總院長陳威明表示，宴會「當我們快樂在一起」是幾年前由發起人取的名字，郭智輝在沒有當部長前就已經在群組裡，他當天晚到，大概待30分鐘左右就離開了。

郭智輝為崇越集團創辦人，是內閣中具科技背景人才，不過上任後曾有「菲律賓購電」、「蒙古症」等爭議言論，發言內容與行事作風與傳統官僚落差大。台北市議員侯漢廷上周追加爆料，指郭智輝參加「快樂宴」佔據上班時間、搭公務車。雖然經濟部兩度發文澄清，但郭智輝仍被外界視為內閣改組中，調整機率最高的一位。

針對所謂的「快樂宴」餐會，陳威明今日表示，「當我們快樂在一起」是幾年前由發起人取的名字，已經成立好幾年，參加者包括翁啟惠院長、台大楊泮池校長以及台大、榮總、國防、北醫體系、亞東等幾家北區醫院的院長、幾位副院長的聚會，大家輪流做東，另外還有幾位企業界的董事長，都是沒有任何利益的衝突的企業。

陳威明說，「有幾位董事長在疫情期間還幫助過醫界，例如台達電捐贈防疫艙門、防疫消毒燈等，我們心存感恩。這個聚會不談政治，不分藍綠，都是在談醫界彼此的合作、對健保制度的看法、醫界如何和國家產業界合作，也讓我們更了解生技產業發展的趨勢。」

他也提到，郭智輝部長在沒有當部長前就已經在群組裡面，8月1日吳明賢院長升任台大醫學院院長、余忠仁院長升任台大醫院總院院長，是當天餐會的主要原因，台大榮總關係良好，因此特別前往祝賀，希望能加深日後的合作，「我記得部長當天晚到，簡單講幾句話之後就開始接電話，大概待30分鐘左右就離開了，我因為醫院公務非常繁忙，對兩位台大院長表達祝賀之後，也8點前離開，回到醫院繼續處理公務，這就是我認知當天晚上的狀況。」