血脂調節劑9/1擴大健保給付　「患者年省11.5萬」逾5千人受惠

▲健保署9月1日起放寬「PCSK9血脂調節劑」給付。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

心血管疾病長期位居十大死因第二名，且疾病死亡率逐漸上升，而低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）升高動脈粥狀硬化心血管疾病風險，堪稱無形殺手。健保署今（19）日宣布9月1日起放寬「PCSK9血脂調節劑」給付條件，LDL-C起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL，預估嘉惠5,005名患者，每人每年約節省11.5萬元，健保挹注年藥費約4.43億元。

健保署指出，對於心血管疾病病人而言，動脈粥狀硬化心血管疾病（atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD），包括冠心病、腦血管疾病、周邊動脈疾病和主動脈疾病等，為導致該疾病死亡的主因，其中低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）升高為ASCVD關鍵風險因子。

降低LDL-C除透過飲食及運動，對於已經使用最高耐受劑量之降血脂藥物（如statin、ezetimibe）仍未達控制目標者，只有再加上PCSK9血脂調節劑方能達標，且臨床實證已證實本類藥品降低LDL-C程度達約50%~60%之效力。

健保署為積極配合國家健康政策「三高防治888計畫」：80%三高病人加入共照網、80%共照網病人接受生活習慣諮詢、80%共照網病人達三高控制，並逐步接軌國際血脂臨床治療指引及「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，放寬PCSK9血脂調節劑含evolocumab成分藥品及含alirocumab成分藥品之注射劑給付條件：

（1）LDL-C起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL。

（2）經事前審查核准後每次申請核准後使用時間由6個月延長至12個月。

健保署表示，近年來國際上及台灣為改善重大心血管事件病人之預後，對於血脂控制標準漸趨嚴格，本次擴增除領先英國下修LDL-C起始治療值至100mg/dL，以達更有效控制疾病；同時延長事前審查時間至12個月，簡化臨床作業流程從而減輕醫師行政負擔。期於雙重利多助攻下，醫師能夠將更多的時間和資源投入到病人照護，進而有效提高病人用藥遵從度及治療品質。

健保署表示，後續將逐步推動「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」奠定臨床實踐基礎，該共識為健保署攜手九大醫學會共同制定之血脂治療基本標準，適用於各級醫療機構，透過早期風險分級（低/中/高/非常高/極高風險，共5級）、完整評估、目標溝通、完善追蹤，進行以目標為導向的治療處置，全面優化ASCVD醫療照護品質，提升國內血脂照護之整體健康福祉，落實「三高防治888計畫」，達健康台灣願景。