口愛後口腔、私密處長黃點嚇壞　醫揭「福代斯斑點」非性病

口交,口愛,性暗示（圖／達志／示意圖）

▲男子和女友口交後發現嘴巴裡有小黃點，本以為是性病，就醫後證實是虛驚一場。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

26歲的小宇（化名）最近發現嘴唇、口腔長出細小黃點，擔心是和女友的口交行為導致性病，但醫師檢查後發現，其實這是不會傳染的「福代斯斑點」（Fordyce spots），屬於皮脂腺異位增生，並非性病，也不必治療。

台中台安醫院耳鼻喉科主治醫師陳世璽在臉書粉專「耳鼻喉科 陳世璽醫師」分享，小宇當時來門診，尷尬透露最近與女友口交後，突然注意到自己嘴唇、口內兩側都有小黃點，2人私密處也有類似顆粒，擔心是否感染性病，而他女友聽到這番話，臉色相當難看，現場氣氛有些緊張，所幸檢查後證實是福代斯斑點，小倆口才鬆了口氣。

陳世璽指出，福代斯斑點是皮脂腺增生造成，因皮脂腺原本與毛囊相連，直接分泌至皮膚表面時，會自然形成小黃點，常出現在嘴唇、口腔內壁、陰莖、陰囊或陰唇，直徑多在0.1至0.3公分，對健康沒有危害；統計顯示，約7成男性青春期後會在生殖器區域出現福代斯斑點，發生率是女性2倍。

福代斯斑點屬於正常生理變化，也不會傳染，但患者往往因為出現於口腔或生殖器，容易和性病混淆，甚至造成伴侶間的誤會與焦慮，故正確辨識尤為重要。

不過陳世璽提醒，福代斯斑點不是性病，但口交仍有感染風險，可能傳播披衣菌、淋病、梅毒、皰疹與人類乳突病毒（HPV），尤其是口內有破口或生殖器有病灶時，更容易造成感染。

陳世璽建議，若有口交行為，應採取以下預防措施，安全更有保障：

●全程使用保險套，降低病原體傳染機會。

●事前檢視口腔、生殖器是否有傷口或異常。

●保持單一性伴侶，減少交叉感染風險。

●雙方接種HPV疫苗，增加防護力。

