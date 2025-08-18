器捐線上簽署讓生命延續下去！　林口長庚2024年完成113例大愛移植

▲陳建宗院長指出，林口長庚於2024年共協助31名病人完成大愛捐贈，完成113例大愛移植。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為讓更多生命得以延續，衛福部及林口長庚醫院長期推廣器官捐贈觀念，18日於林口長庚醫院舉辦「分享愛‧讓生命連線~器官捐贈簽署宣誓活動」，邀請衛福部邱泰源部長與林口長庚陳建宗院長共同登高一呼，呼籲更多民眾加入線上簽署行列，讓等待器官移植的患者延續生命與希望。

▲林口長庚醫院推廣器捐線上簽署，讓生命延續。（圖／林口長庚提供）

出席活動的肺臟受贈者黃恩芹女士表示，自己向來健康，卻在2023年出現咳嗽及呼吸喘的症狀，經長庚醫院檢查後診斷為俗稱「菜瓜布肺」的肺部纖維化，病情在短短一個月內迅速惡化到需靠氧氣筒維生。接到移植通知時百感交集，術後歷經復健，從臥床到站立、從慢走到踩腳踏車，這一路不輕鬆，支撐她的就是不辜負捐贈者的大愛信念。

如今她能再次大口呼吸，她想對那位素昧平生的天使表達由衷的感謝，「如果沒有您大愛無私的捐贈，我將無法擁有第二次的生命」。

活動中，陳建宗院長帶領移植團隊、安寧團隊、護理部等同仁，在邱泰源部長見證下，共同宣誓推廣器捐線上簽署。陳建宗院長強調，「每一位捐贈者，都是幫助他人重生的英雄。」林口長庚期盼凝聚更多力量，讓愛不間斷地傳遞，讓更多生命因您而再度綻放。

陳建宗院長指出，林口長庚醫院配合政府政策，全力宣導器官捐贈，並且發展移植醫學，2024年共協助31名病人完成大愛捐贈，完成113例大愛移植，讓眾多病人與家庭獲得重生與圓滿，該院並於2024年榮獲全國器官捐贈宣導月優良響應機構獎、健保卡器捐意願註記北區醫學中心第二名，以及第一類器官捐贈全國排名第二，為延續生命的愛心行動盡一份心力。