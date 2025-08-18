糖尿病患「探病遭染流感」險插管　醫示警重症治療黃金期

▲醫師提醒，流感不是小病，重症患者別錯過48小時治療黃金期。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

一名61歲糖尿病患年初因肺炎住院，經抗生素治療後病況稍有起色，沒想到患者突發呼吸急促、胸悶等徵兆，X光顯示右下肺再度出現嚴重感染，檢驗結果確診為流感病毒陽性，追查發現感染源疑為前來探病的家人。醫師提醒，包括糖尿病、心血管、慢性肺病患者都是流感重症高風險群，多數重症患者錯過48小時治療黃金期，才讓病情急轉直下。

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，流感重症不只與年齡有關，共病更是風險倍增的關鍵因子，特別是糖尿病、心血管、慢性肺病患者，當病毒在家庭內部快速傳播，幼童與長者往往成為最脆弱的破口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北榮民總醫院胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅醫師舉例，曾收治一位61歲的患者長期受糖尿病困擾且血糖控制不佳，年初因肺炎住院，經抗生素治療後病況稍有起色，但被前來探病、已出現咳嗽與流鼻水的家人感染流感，而流感等於在慢性病患者原本搖搖欲墜的健康上再加一把火。

馮嘉毅說，由於患者具備高齡與多重慢性病的高危險條件，病情就像被按下加速鍵般急遽惡化，一度出現血氧持續下降、呼吸困難恐插管的重症現象，最終歷經兩輪抗病毒治療後，病況才逐漸回穩，脫離重症風險。

值得注意的是，許多民眾誤將流感視為一般感冒，選擇自行服藥或「撐過去」，結果短短數日內病情急遽惡化，進展為住院甚至加護病房治療的重症個案屢見不鮮。

陳育民表示，流感病毒株快速變異且傳染性極高，容易在家庭與社區間快速擴散，尤其對高齡、慢性病患者與免疫功能不全者等高風險族群，恐誘發嚴重併發症。根據國際研究顯示，每10位流感住院患者中，就有3至4人併發急性肺炎。

陳育民進一步提到「流感三部曲」，包括「上呼吸道感染>免疫反應啟動>嚴重併發症」，應在出現發燒、喉嚨痛、鼻炎等輕症期就積極治療，不然若後續病毒擴散至肺部，誘發免疫風暴，嚴重可能進展為病毒性肺炎、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、敗血症，甚至多重器官衰竭，進入加護病房的風險大幅提高。

馮嘉毅提醒，現在台灣共病人口逐年攀升，流感將成為最難預測的健康風險之一，治療即是預防，若家中有人確診流感，其他接觸者也應主動就醫諮詢是否可使用抗病毒藥物，及早中斷傳染鏈。