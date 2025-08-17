南台灣豪雨成災　專家示警留意「登革熱」：9月恐有一波疫情

▲專家提醒，風災過後要確實清除積水容器。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸「屈公病」疫情嚴重，引發國內關注，但專家指出，台灣要比較擔心的反而是登革熱，近期颱風等災害嚴重，台南、高雄若沒做好防疫，可能在9月左右就會出現一波疫情，會是「最危險的時刻」，嚴重恐重演2015年台南大規模傳染。

中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，台灣最需要擔心的不是屈公病，而是登革熱疫情，近期南台灣大豪雨災害不斷，如果沒有好好清除積水容器，可能在9月就會有一波登革熱疫情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類，台灣主要是由「埃及斑蚊」或「白線斑蚊」為傳播媒介，其中埃及斑蚊多以人工容器，如儲水槽、空瓶、花瓶、廢輪胎的積水為孳生地；白線斑蚊則喜好於竹筒、樹洞等積水處孳生，成蚊棲息於室外。

無論屋內或室外，只要是容易積水的地方，都是登革熱病媒蚊孳生的場所，也都可能有病媒蚊存在。黃高彬呼籲，民眾在風災過後，一定要仔細清除積水容器，並做好個人防務和衛生，另衛福部疾管署及南部縣市要加強病媒蚊監測，一旦發現病媒蚊指數偏高，就要加強防制。

而除了登革熱之外，豪雨成災也要留意「類鼻疽」，黃高彬說，颱風帶來的豪雨會把存在土壤深層的類鼻疽病毒翻滾到表面，民眾可能因為不慎接觸或吸入導致感染，除了會皮膚潰瘍、淋巴結腫脹等症狀，吸入感染還容易引起肺炎，打掃時要特別留意衛生安全。