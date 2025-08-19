台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療





▲台大醫院B型肝炎精準醫療重要突破研究成果發表記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肝癌是台灣主要死亡原因之一，其中B肝是最重要因素，台大醫院今（19）日公布與中研院合作B肝研究取得突破性進展，針對「不活動慢性B肝患者」與「免疫耐受期慢性B肝患者」2類傳統認為肝癌風險較低、不建議使用抗病毒藥物治療的族群，進行大規模、逾20年以上的世代長期追蹤，找到新的B肝表面抗原指標，精準分辨出肝癌高風險個案，建議進行追蹤或者治療介入，研究已發表於國際頂尖期刊。

台大醫院今日舉辦記者會分享研究成果，這兩項研究由台大醫院醫師曾岱宗領銜，結合台大副院長高嘉宏及肝炎研究團隊主導的 ERADICATE-B 與中研院基因體研究中心特聘研究員院士陳建仁主導的REVEAL-HBV兩大研究世代長期追蹤資料，為全球慢性B肝患者治療決策提供全新依據。

高嘉宏指出，國內肝病的罹病率與死亡率仍居高不下，政府過去進行很多B肝防治包含疫苗全面接種、藥物給付等，新生兒B肝帶原已經逐步減少，年輕成人肝癌也有大幅度下降，但是國內目前仍有接近200萬B肝帶原者，有肝癌潛在風險，臨床要如何做風險分類給予不同的預防與治療成為重要課題。

▲台大醫院內科部醫師曾岱宗。（圖／記者洪巧藍攝）

曾岱宗說明，慢性B型肝炎自然病史當中的「免疫耐受期」「不活動帶原期」，肝癌風險相對免疫活化期病人屬低，傳統上不會建議使用抗病毒藥物治療。其中免疫耐受期多是患者一出生時發生，病毒活性高但對肝臟並未造成太多的破壞，國內經過防治相關個案已減少許多；至於不活動帶原期患者的病毒量低、肝指數正常，國內B肝患者超過半數屬於此類。

研究團隊針對6139名慢性B型肝炎患者，追蹤長達20年，首次發現B型肝炎表面抗原濃度可以作為這兩類個案的新指標，真正界定風險高低。

其中免疫耐受期患者「表面抗原<10,000 IU/mL 」仍應考慮及早治療；至於不活動帶原期個案「表面抗原>100 IU/mL」顯示風險不可忽視，仍需要定期追蹤，高表面抗原濃度患者，可優先考慮新一代抗病毒藥物，降低表面抗原濃度。

此外，研究也發現，不活動帶原期個案表面抗原低於100 IU/mL，肝癌年發生率僅為0.08%，遠低於國際建議的0.2%監測門檻，其肝癌風險和一般無肝炎者相近，已接近B型肝炎治癒標準，對精準醫療與優化肝癌篩檢策略具有重大臨床意義。

這兩項研究已國際頂尖醫學期刊《Gut》與《Hepatology》發表，不僅彰顯台灣在肝病流行病學與長期世代研究上的國際領先地位，也有助於重新定義「部分B型肝炎治癒」（partial HBV cure）與免疫耐受期的臨床管理，更為未來修訂國際治療指引提供重要實證基礎。