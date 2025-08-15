衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

▲衛福部醫療性生育保存補助試辦。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

癌症病患可享凍卵凍精保存補助！衛生福利部今（15）日宣布，9月1日起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，初步先針對具我國國籍的18歲至40歲乳癌或血液癌患者，提供取卵療程或取精處置保存補助，凍卵最高補助費用新台幣7萬元，凍精最高補助8000元，每人一生最多二次，預估首年將有600位癌友受惠。

衛福部次長林靜儀表示，一般人觀念中，癌症可能是相對年齡高的疾病，但其實也有非常多的年輕癌友，除了要面臨疾病治療過程的不安，還有人生規劃的衝擊，特別是生育計畫。

民眾接受癌症治療可能面臨生育機能下降或者喪失，為支持與協助癌友保留未來生育希望，並減輕罹癌者進行生育保存療程經濟負擔，衛生福利部開辦「醫療性生育保存補助試辦方案」自114年9月1日起，開放符合條件之民眾透過醫療機構申請補助，重要規定如下：

■補助對象：罹患乳癌（第0期至第3期）或血液癌（包括白血病、淋巴癌或多發性骨髓瘤）具我國國籍之18歲至40歲民眾，不限性別與婚姻狀況。

■補助額度：女性取卵療程，每次補助上限7萬元，男性取精處置保存每次補助上限8千元；若實際支出金額未達補助金額上限者，則依照該次療程的實際支出金額，給予補助。

■補助次數上限：每人一生至多補助2個療程。

國健署署長沈靜芬受訪補充，該計劃比照過去人工生殖補助方案，僅補助取卵、取精，沒有補助後續保存費用，這也是鼓勵癌友完成治療且身體狀況恢復，能儘早規劃生育。至於各地方也有相關補助，沈靜芬說，衛福部方案不會合併計算，可以同時領取，但是有一個限制，兩邊申請金額費用不能夠超過當次醫療申請的費用總合。

▲衛福部宣布9/1起實施醫療性生育保存補助試辦。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣生殖醫學會秘書長黃楚珺表示，癌症發生年輕化，加上國人晚婚晚生，患者被診斷時可能還沒有完成生育計劃，所幸現在癌症治療進步，讓患者在即時治療後可以重返生活，有機會考慮生育下一代，然而凍卵費用讓不少病人考量經濟因素而放棄，有補助之後，期許會有更多癌症患者受惠。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，臨床端保存生育力，女性主要是靠停經針，但效果較為有限，凍卵才是實際最有效方式，卻礙於經費負擔不起而沒有使用。有些人擔心生育會影響癌症治療，其實根據大型回溯研究顯示，懷孕乳癌復發率可降低三成，死亡降低四成，也就是說，這樣的方式除了提高生育率，對乳癌死亡率下降也有意義。

台灣婦產科醫學會副秘書長何信頤表示，癌症患者治療本身癌症就已經需要一筆花費，凍卵自費費用可能高達10萬元，現在補助7萬可說是最全面、有感的方案，但也希望未來能擴增到補助給卵巢癌、大型巧克力囊腫病患。台灣泌尿科醫學會副秘書長曹智惟則提出，睪丸癌患者也有相當的需求。

沈靜芬表示，醫療性生育保存補助試辦方案將先行試辦半年，半年後，國健署會再召開專家會議進行檢討，針對試辦的成效以及未來是否要進一步擴大補助的癌別對象，進行討論。