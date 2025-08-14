秦楊失明控遭延誤治療　院方：就醫時即懷疑「暫時性黑矇症」

▲秦楊近期傳出失明震驚外界。（資料照／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人秦楊透露日前右眼突然失明，到新店耕莘醫院急診卻檢查不出病因，後續到其他眼科就醫才知是黑矇症引發，因第一時間沒有正確診斷而錯失黃金治療期。院方今（14）日澄清，根據醫療紀錄顯示，秦楊就醫時症狀表現懷疑為暫時性黑矇症，隨即轉至神經內科開立抗血栓藥物也安排檢查。

秦楊透露，8月8日早上10點多右眼突然就看不見到新店耕莘醫院掛急診，但無論是眼科還是腦神經內科，都檢查不出病因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

秦楊隔天南下嘉義，在友人安排下到當地知名眼科就醫，才檢查出是「視網膜神經血管嚴重堵塞」引發突發性失明，醫生告知，這種症狀在醫學上稱為「黑矇症」（Amaurosis fugax），黃金搶救期只有短短6個小時。秦楊得知自己因第一時間未被正確診斷，已錯過黃金治療期時，當場崩潰。

新店耕莘醫院今日發布聲明指出，針對媒體報導演員秦楊於8月8日到本院急診就醫一事，耕莘醫院對社會各界的關心表示感謝，並向秦楊先生及家屬致上關懷與慰問。

新店耕莘眼科部主任陳志明代表說明，經該院醫療紀錄確認，秦楊於當日就診時，已接受散瞳眼底檢查與視力檢查，結果顯示視力為0.9，散瞳眼底檢查亦無異常發現。由於症狀表現，懷疑為暫時性黑矇症，遂轉介至神經內科進行進一步評估。

陳志明指出，神經內科醫師於當下開立抗血栓藥物並安排頸動脈超音波檢查，之後結果顯示雙側頸動脈皆正常。秦楊後續在12日第二次回診，醫師為其開立抗血小板藥物（Plavix）以降低血管阻塞風險，並建議持續追蹤觀察。

陳志明表示，理解突發健康狀況對患者及家屬帶來的衝擊，將持續提供必要的醫療協助與後續追蹤；其他病情細節尊重病人隱私，不便透露。

▲秦楊右眼突失明。（圖／秦楊提供）

