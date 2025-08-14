阿伯「走路常跌倒、叫沒反應」被家人當失智　就醫驚覺眼疾釀禍

▲賴旗俊提醒若出現線條扭曲、中心黑點或視野不對稱等異常，建議立即就醫檢查。（圖／土城醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名80歲阿伯，走路常踢到東西甚至跌倒，家人呼喚也毫無反應，逐漸失去生活自理能力，讓大家一度懷疑他罹患失智症，經就醫檢查發現，元凶竟是白內障合併黃斑部病變。所幸接受手術治療後，視力逐步恢復，還能騎腳踏車出門串門子，重新享受生活與社交活動的樂趣。

黃斑部病變是台灣中老年人視力喪失的常見原因之一。眼科權威、土城醫院院長賴旗俊指出，黃斑部位於視網膜中央，是負責辨識細節、閱讀、認人及觀看影像的關鍵區域，一旦出現病變，將嚴重影響生活品質。

賴旗俊進一步說明，黃斑部病變初期異常症狀常由單眼開始，出現閱讀跳字、字體扭曲、中央視野模糊或黑點等情況，但容易與老花眼或視覺疲勞混淆，延誤就醫時機。尤其是濕性老年性黃斑部病變，若延誤治療超過2年，高達9成以上患者視力會惡化至0.05以下，甚至可能造成失明。

除了老化因素外，賴旗俊指出，包含高度近視、三高慢性病、抽菸、長時間近距離用眼及使用3C產品等，都是黃斑部病變的危險因子。現代人習慣在昏暗環境滑手機，瞳孔放大讓光線更容易直射黃斑部，造成慢性傷害；若本身有高度近視，因眼球結構改變，更容易誘發病變，導致年輕化趨勢。

▲正常黃斑部的結構層次分明，中央呈現凹陷（圖左箭頭處），而黃斑部病變會因水腫造成結構模糊、隆起（圖右框線處）。

黃斑部病變分為乾性與濕性兩類，賴旗俊解釋，乾性病變約佔8成，病程進展慢，目前無特效藥，只能靠改善生活習慣延緩惡化，如配戴太陽眼鏡防止強光照射、戒菸、控制三高、補充抗氧化營養素等；濕性病變惡化速度快，主要是由新生血管異常增生造成出血與水腫，需透過眼內玻璃體注射抗血管新生藥物治療。

賴旗俊表示，若符合健保給付標準，單眼最多可施打14劑眼內注射藥物，臨床顯示約8成患者連續注射3劑後，3個月內視力可改善；但若延誤治療，95%的濕性患者在2年內可能造成失明，因此及早診斷與介入治療至關重要。

賴旗俊建議，民眾可每日花10秒鐘進行簡易視覺自我檢查，只需「睜一隻眼、閉一隻眼」，透過家中磁磚線條或阿姆斯勒方格表，留意是否出現線條扭曲、中心黑點或視野不對稱等異常。他強調，黃斑部是眼睛最精密也最脆弱的區域，一旦嚴重受損就無法修復，目前也無法移植，視力一旦喪失將大幅影響自主能力與生活品質，唯有及早發現、及時治療，才能守住寶貴視力。

▲賴旗俊建議民眾每日花10秒鐘進行簡易視覺自我檢查。