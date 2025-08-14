國一男遭笑「GG像食蟻獸」　醫：3警訊要割包皮

▲醫師提醒，家長可觀察孩子的包皮狀況，看是否需要進行手術。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名在海外讀書的國一男學生是球類校隊成員，但因「包皮過長」遭到同儕揶揄，甚至以「食蟻獸」形容，並在更衣室中指指點點，讓他感到難堪羞辱，進而回台尋求包皮手術。醫師指出，由於歐美國家多數新生兒會在出生時就接受割禮，未接受手術的情況相對少見，建議家長可從3個地方觀察孩子是否需要及早接受割包皮手術。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，包皮過長除了是生理問題，也可能成為心理壓力的來源，若長期無法保持清潔，容易滋生細菌，引發包皮炎、龜頭炎等感染，甚至影響泌尿功能，若於青春期遭同儕排擠，對孩子的自尊與心理發展更可能造成長遠影響。

而有關於是否需要接受手術，顧芳瑜建議家長可從3點進行初步觀察，包括「勃起時龜頭是否能自然露出」、「包皮或龜頭是否反覆發炎」以及「是否曾因包皮過緊造成泌尿道感染或排尿困難」。

顧芳瑜提醒，割包皮手術除了改善清潔與感染風險，也有助於解除心理壓力，也有助於預防未來可能出現的性功能障礙，對身心發展均具正面效益，若有上述情形，建議及早就醫，經泌尿專科醫師評估後再決定治療方式。