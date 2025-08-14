吃不胖體質可能是假象　醫揭暗藏原因：消化問題、甲亢或癌症

▲若經常大吃卻都不會胖，醫師提醒要注意有無消化道異常或其他疾病 。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

相信不少民眾身邊都有那種感覺怎麼吃都不會胖的人，但醫師說，先別急著羨慕，因為吃不胖並非全是好事，可能和心理假象、消化問題、疾病因素或長期過量運動等4大原因有關，若平常又沒有高運動量，應留意健康隱憂並及早檢查。

敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師在臉書粉專「外科陳榮堅醫師—不藏私的漸健美園地 」寫道，依照物質不滅定律，只要身體運作正常，幾乎不可能吃不胖，除非有心理性因素，例如有些人自認吃很多，實際攝取量低於他人，只是主觀感受與客觀事實不符；第2種是消化系統問題，例如有胃下垂，導致胃部鬆弛，無法有效蠕動，食物長時間堆積，消化速度緩慢，看似不胖的真相是吸收效率不佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3種則是疾病引起，例如癌症、甲狀腺機能亢進等，即使食量不差，但礙於新陳代謝異常，體重仍下降，甚至消瘦，這種吃不胖更是不健康；此外，有少數大胃王型暴食者，短時間大量進食後催吐，熱量與營養均未被吸收，體重當然不會增加，對健康極為不利。

第4種則是能量消耗及攝取量都維持在高水準的族群，常見於長期高強度運動員或高勞動工作者，不過一旦退休或停止運動，當活動量銳減，體重往往在短期內大幅增加，甚至變得肥胖。

陳榮堅提醒，年輕時因高運動量維持體態未必是壞事，但飲食和運動應保持平衡，更重要的是，若沒有大量運動卻長期吃不胖，應思考有無消化道、內分泌疾病，甚至癌症等潛在原因，必要時應就醫檢查。