50歲男健檢指數超標嚇到寫遺囑　醫：「CA19-9」飆高≠胰臟癌

許多人有健檢習慣，對於癌症相關指標卻認知不清。一名50歲男性公司老闆拿到自己的健檢報告，眼見「CA19-9 」數值超過90（正常小於37），又聽說這指標和胰臟癌有關，他異常緊張，就醫後雖發現可能只是膽結石，仍焦慮到連遺囑都寫好；醫師說，發炎等原因常使 CA19-9異常偏高，民眾不必過度驚慌。

敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師在臉書粉專「外科陳榮堅醫師—不藏私的漸健美園地 」寫道， 該患者是一名企業主，健檢發現CA19-9數值偏高，而此指標雖常與胰臟癌有關，卻非胰臟癌專屬指標，且從病人資料中，發現他有1顆 1.2 公分的膽結石，於是建議可考慮開刀移除，但患者相當擔心開刀後 CA19-9 數值仍不下降，於是決定先觀察1個月再回診檢查。

而該名企業家回診時，還帶來自費約6萬元做的正子斷層掃描報告，僅發現膽結石，沒有其他異常，於是再等1個月後，仍下定決心先摘除膽結石，術後追蹤發現 CA19-9 數值已降到 20，終於鬆了口氣。

陳榮堅寫道，患者在開刀前非常焦慮，甚至已寫好遺囑，手術後還感嘆早知道儘快把膽結石拿掉。

對於CA19-9 數值升高，陳榮堅指出，常見有3原因：

●囊腫（水泡）：比如說甲狀腺、肝臟、腎臟、乳房等部位有水泡，可能會導致 CA19-9 升高。

●發炎反應：身體有任何發炎，例如膽結石壓迫到膽道，也會造成 CA19-9 上升。

●癌症：癌症會使 CA19-9 明顯升高，指數通常會破千。

陳榮堅提醒，健檢的「癌症指數」不能用來診斷癌症，包括 CEA、CA19-9、CA125 等指標，主要用在已確診癌症的患者，透過指標數值可判斷治療效果，比如指數下降大於 20%至25%，代表治療有效，或長期追蹤發現指數飆高，則可能表示癌症復發，所以一般人若發現健檢報告數值異常先別慌，尋求專業醫師即可進一步確認狀況。