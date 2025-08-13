北榮、紐約大學簽研究合作　首推「重粒子治胰臟癌」可轉介病人

▲台北榮總與紐約大學Langone Health簽署合約，陳威明院長(右)與Alec C. Kimmelman 教授（左）。（圖／台北榮總提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

台灣國際醫療研究合作再有進展！台北榮總院長陳威明率團前往紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）拜會，北榮今（13）日宣布雙方共同簽署正式的研究合約，以胰臟癌治療為優先合作項目，推動重粒子治療、病人轉介與研究成果共享等合作。

陳威明與副院長李偉強、重粒子治療科主任藍耿立8月11日專程拜會紐約大學朗格尼醫學中心，獲現任院長（執行長）Robert I. Grossman及今年9月1日即將接任的 Alec Kimmelman教授親自接待。陳威明與Alec Kimmelman教授共同簽署正式的研究合約，積極促成雙方合作的紐約大學董事辜仲立出席觀禮。

陳威明透過新聞稿表示，這次雙方合作會以胰臟癌治療為優先合作項目，推動重粒子治療、病人轉介與研究成果共享等，為雙方的友誼與合作跨出重要的一步；而台北榮總將持續秉持卓越與創新精神，攜手國際夥伴，共同推動世界級的癌症照護與研究，邁向全球醫療新高度。

▲自右起為紐約大學董事辜仲立先生、Alec C. Kimmelman 教授、Robert I. Grossman 教授、北榮陳威明院長、李偉強副院長、藍耿立主任。

紐約大學朗格尼醫學中心在Grossman教授在任18年間，由地區型醫院蛻變為全美頂尖的整合型學術醫療體系，目前擁有7間住院中心、320多個門診據點、兩所免學費醫學院及龐大研究體系。

Grossman教授與Kimmelman教授曾在今年3月13日親自到台灣，與台北榮總簽訂醫療體系第一份，同時也是該院唯一的海外合作備忘錄；這次兩人同時出席簽約儀式，更展現紐約大學對本次合作的高度重視。

台北榮總於2023年5月啟用重粒子癌症治療中心，至今已治療近550位病人，其中胰臟癌個案達到三成，第一年追蹤存活率高達82.3%，顯示重粒子治療在高難度癌症上的潛力與成效。本次簽約不僅鞏固雙方合作基礎，更將共同開拓嶄新的治療模式與臨床研究機會，提升台灣醫療在國際癌症治療領域的影響力。

▲台北榮總與紐約大學雙方骨科醫療團隊合影。