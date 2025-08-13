35歲男天天吃排骨便當罹大腸癌！醫曝「外食族致命習慣」

▲很多上班族都會以便當來解決一餐。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

癌症年輕化，營養功能醫師劉博仁分享，一名35歲的上班族，因長期外食，常吃排骨便當，蔬菜水果攝取不足，加上很少運動，最終罹患大腸癌並轉移肝臟。他指出，除了不均衡的飲食，日常生活中的一些習慣也可能增加罹癌風險，比如久坐不動，研究顯示久坐一小時的危害約等於抽一根菸。

劉博仁在《小宇宙大爆發》節目中指出，一位35歲男子因為被診斷大腸癌且轉移至肝臟而來就診，經詢問發現他的生活習慣是很多上班族的縮影，也就是每天吃便當，「他說每天是排骨便當，那裡面菜都很少，然後他們有時候加班非常晚，他蔬菜水果吃得非常少，也很少運動，下了班可能就是朋友去燒烤，吃一吃聚餐。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉博仁表示，男子有一天上廁所發現血便，本來以為是痔瘡，過了兩個月後，因為面色蒼白到醫院檢查，發現肝臟都轉移了腫瘤，再進一步確認，原來是大腸癌。他說，男子周邊朋友吃飯習慣幾乎一樣，於是男子詢問為什麼自己罹患癌症而別人沒有，「你可能真的在一些情況，飲食生活習慣不對，免疫力低下，可是你不知道，那你身體產生癌細胞，就變成一個腫瘤了。」

除了不均衡的飲食，日常生活中的一些習慣也可能增加罹癌風險。劉博仁說，現代人普遍有塑化劑過高的問題，他近10年來的臨床觀察發現，10個人中就有7至8人有塑化劑問題，外食族常接觸到的塑膠袋、紙杯內層塗料等，都可能在接觸高溫食物或飲料時釋出塑化劑或雙酚A，長期下來可能讓罹患乳癌、子宮癌、攝護腺癌上身。

另外，澳洲曾經有研究指出，久坐一小時的危害約等於抽一根菸。劉博仁指出，久坐會導致下半身血液循環變慢，骨盆腔、腹腔靜脈擴張，容易堆積乳酸和自由基，乳酸會刺激癌細胞，而自由基和發炎指標升高都與癌細胞的生成有關。