超高齡社會「醫療不再侷限在醫院」　專家：AI將大幅改變服務模式

隨著台灣將邁入超高齡化社會，長照3.0、健康老化、在宅醫療，發展以社區為基礎的整合照護模式，已是當前重要熱門的課題，亦是國家重要的發展方向。國泰醫院上週六舉辦「整合醫學品質國際研討會」，特別邀請丹麥、荷蘭、台灣跨領域專家與會，為台灣醫療界與國際權威建立起深度對話的橋樑，更呼應國家面對高齡化、慢病共病與多元照護需求的策略方向。

國泰綜合醫院舉辦整合醫學品質國際研討會，特別邀請國際健康照護品質協會（ISQua）執行長Dr. Carsten Engel與候任主席Dr. Ellen Joan van Vliet兩位重量級國際衛生專家來台發表專題演講，衛生福利部部長邱泰源、社團法人臺灣醫院整合醫學醫學會理事長盛望徽亦特別出席，期盼透過國內外經驗分享與專業對話，共同探討在超高齡社會中，如何透過整合照護、科技創新與品質提升，打造更友善、更有韌性的健康照護體系。

ISQua執行長Dr. Carsten Engel會中分享外部評鑑（醫療機構認證）在全球的重要性。他指出，過去幾十年來，醫療評鑑主要著重在是否遵循流程、符合專業標準，而現在「照護品質」的定義更加多元，除了病人滿意度、個別健康，也開始納入「地球健康」與「永續性」等更宏觀的觀點。

Dr. Carsten Engel強調，未來醫療不再侷限於醫院，而是走入社區與居家，加上AI與數位科技的應用，將大幅改變醫療服務模式。他也分享ISQua如何運用科技提升評鑑效能，協助各國邁向更高品質、更有彈性的健康體系。

Dr. Ellen Joan van Vliet以「整合性的全人照護達到優質照護」為題，分享荷蘭兩家教學醫院的實際做法。她表示，當醫護人員能在安全、互信的環境下發揮主動性，不僅工作更有意義，病患的參與感也會提升。透過簡單有效的溝通與團隊合作，照護品質自然提升，病人也更能感受到「被傾聽」、「被尊重」。

此次研討會主軸更聚焦於不同層級醫療的整合與品質促進，強調所有醫療照護層面，無論是急性期、慢性期、長照、精神醫療或在宅醫療，皆應重視品質，會中，國內專家亦分享多項實務經驗，包含在基層診所與區域醫院間建立無縫轉銜制度、發展以功能導向的長照服務設計，及推動社區醫療資源共享等創新作法。

國泰綜合醫院院長簡志誠表示，未來將持續推動「以人為本、跨域整合」的照護理念，協助實踐永續且有韌性的健康照護體系，讓每位民眾都能獲得持續且有品質的照護支持，安心老化。