HPV也會致口咽癌、肛門癌　9月起「國中男生」可公費打疫苗

▲今年9月起，HPV疫苗公費接種對象由原先的國中女生擴大至國中男生。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

人類乳突病毒（HPV）感染與多種癌症相關，除子宮頸癌，也可能導致口咽癌、肛門癌、外生殖器癌等，影響不限於女性。衛福部今宣布自114年9月起，擴大HPV疫苗公費接種對象，由原先的國中女生擴大至國中男生。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，過去社會大眾常誤以為HPV疫苗僅供女性接種，以防治子宮頸癌，但其實男性同樣也面臨罹病風險，人類乳突病毒（HPV）會感染人體的表皮與黏膜組織，是人類重要傳染病之一，我國常見的HPV高危險型為第16、18、52、58型，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌、人類外生殖器癌及頭頸癌（包括口咽癌）有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究顯示，HPV疫苗不僅能預防子宮頸癌，還能預防包括口咽癌、肛門癌、外生殖器癌與尖形濕疣等疾病。林莉茹說，HPV疫苗雖不能治療疾病，但接種疫苗可預防70%以上HPV感染，目前國內提供的公費九價HPV疫苗，涵蓋前述病毒型等9種型別保護，完整接種保護力至少10年，再搭配健康的生活型態及安全性行為，更能夠加強對HPV的防護效果。

根據成本效益分析研究顯示，於暴露HPV前完成HPV疫苗接種，可以達到最佳防護效果，因此國中階段是施打的最佳時機。依照仿單建議，九價HPV疫苗於15歲以下接種者，需接種2劑較能達到完整保護力，2劑的成分及作用皆相同，第2劑與第1劑需間隔6個月以上。

自114年9月起，公費HPV疫苗擴大接種對象，為113年入學的全體國中生（包含男女），並採校園集中接種的方式施打疫苗。林莉茹表示，若因身體狀況等原因無法配合校園接種時間也沒關係，接種單位會發補接種通知單，只要配合在一定期限內前往合約院所接種HPV疫苗，也有公費補助。