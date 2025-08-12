「鼻子、腳掌、無名指」都與GG尺寸有關　醫盤點各國研究揭密

▲韓國研究發現腳掌寬的男性，陰莖圓周竟然也比較長。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人聽過鼻子長度、手指比例和陰莖大小有關等說法，雖可能感覺離奇，卻都有研究證實。泌尿科醫師陳忠佐在臉書分享，根據日本、韓國3項研究，鼻長逾5.59公分者，未勃起長度平均可達13.46公分，而無名指若比食指長，陰莖發育會較好，另腳掌較大者，陰莖圓周也更長。

陳忠佐在臉書粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」寫道，根據日本京都府立醫科大學解剖126具30至50歲男性遺體，發現鼻長達5.59公分者，未勃起陰莖長度平均為13.46公分；鼻長短於4.57公分者，平均僅10公分。不過，該研究只能測量到未勃起狀態，且樣本數有限，需更多數據支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，韓國嘉泉醫科大學則從胎兒期荷爾蒙暴露切入，認為在子宮內若接觸較多睪固酮，會導致無名指長於食指，並可能促進陰莖發育。

韓國蔚山大學則分析1160名男性資料，發現腳掌較大者，陰莖圓周平均確實較長，不過研究團隊坦言，腳掌尺寸與長度間的關聯性仍不明確，不能單憑鞋號判斷。

陳忠佐寫道，除了先天條件，後天生活習慣對外觀與功能影響更大，若長期未使用陰莖，可能導致海綿體血流不足，進而功能退化，甚至萎縮；此外，有啤酒肚時，恥骨脂肪會覆蓋根部，造成外觀縮短2至3公分，改善方式則包括控制飲食、規律運動，必要時可考慮恥骨抽脂。

在醫療介入方面，陰莖增大手術可增加長度最多約3公分，不過屬侵入性療程，有風險與恢復期，需醫師評估後進行。