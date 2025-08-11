ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

小時候胖長大就會抽高？　醫曝「7成機率還是胖」

胖,肥胖,兒童肥胖,小孩過重。（圖／示意圖／達志影像）

▲醫師提醒，小時候胖，長大高機率還是胖。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

全台近1/4學童面臨過重或肥胖問題！很多人都會覺得「小時候不是胖，長大會抽高」，但醫師警告，研究顯示，肥胖兒童有5成、肥胖青少年有高達7成機率，在成年後仍是肥胖。

國健署今舉辦「FIT動起來！健康體位，一次到位」記者會，出身兒科醫師的新任國健署長沈靜芬，依據教育部發布112學年度學生健康檢查資料顯示，全台國小學童過重及肥胖盛行率為23.8%，國中學童盛行率則為28.6%，顯示全台平均每4位學童，就有1個人過重或肥胖的問題。

沈靜芬說，孩童肥胖不是孩童個人的問題，是和家庭的營養跟運動習慣息息相關，因此結合教育部倡議「FIT動起來」，運用「Fitness運動」、「Intake飲食」、「Team合作」三大要素，鼓勵家長以身作則，從備餐開始到陪伴運動，共同建立兒童健康生活習慣。

另外，有關大家常說的「小時候胖不是胖，長大就會抽高」，台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任黃啟南則表示，兒童肥胖若未及時介入，可能會影響孩子正常發育和自信，還會增加成年後罹患慢性疾病的風險，且研究顯示，肥胖兒童有5成的機率在成年後仍是肥胖，肥胖青少年則有7成機率一直胖到成年。

黃啟南建議，家長如欲了解孩子是否屬於健康體位，可參考國健署公布的「兒童及青少年版BMI計算機」，輸入孩子的性別、年齡、身高及體重，即可判斷孩子的體位狀況。
 

關鍵字： 兒童肥胖 肥胖

