立秋後咳嗽頻發　中醫推「3大穴位」吹風機10秒助緩解

在立秋過後，預告夏季大熱的結束，但在台灣的氣候條件下，立秋後仍常有高溫出現。中醫師指出，在暑氣未盡、涼意未足的狀況下，容易形成「暑濕夾燥」的複雜體感環境，此時若調養不當，容易出現呼吸道不適，這時期有咳嗽困擾的民眾，建議可針對3穴位，用吹風機吹10~20秒，幫助改善咳嗽狀況。

中醫師魏僑指出，在中醫理論中，秋主燥金，屬肺，燥邪易傷肺，而肺主皮毛、司呼吸，是人體重要的防禦與調節器官，此時若調養不當，容易出現鼻塞、乾咳、咽乾喉癢等等，過敏性鼻炎也容易發作。

另外，也因為乾燥，有些人也會出現流鼻血的症狀，而肺主皮毛，此時也容易有皮膚乾燥搔癢等問題，尤其異位性皮膚炎、濕疹患者都應注意。在咳嗽方面，魏僑也提出，可透過3穴道改善狀況，針對以下穴道，用吹風機吹10～20秒作為保健。

1. 列缺穴

在手腕上方約1.5寸（食指橫寬兩指）處，橈骨莖突內側凹陷處，能摸到骨頭的凹陷處。此穴又能通任脈（中醫謂八脈交會穴），不只咳嗽、氣喘、頭痛等症狀適用，喉嚨腫痛、胸部挫傷疼痛也可以。

2. 尺澤穴

在肘橫紋上，肱二頭肌腱的橈側緣。主治肅降肺氣、清泄肺熱、滋陰潤肺等功能，可以用來治療咳嗽、喘、甚至是胸滿脹痛的狀況。

3. 合谷穴

於手背第一、二掌骨之間，當第二掌骨橈側的中點處。經常熱敷、按壓，可以促進氣血循環，也能預防感冒，在感冒初期時達到疏風解表的效果。

