愛喝酒、吃海鮮？快筆記！5種食物助你與痛風和平共處

▲櫻桃中的花青素具有抗發炎作用。（示意圖／pixabay）

文／常春月刊

在父親節這個感恩的日子裡，除了送上禮物與祝福，別忘了把健康也當作最貼心的禮物送給爸爸！

很多爸爸平時工作辛苦、應酬多，三不五時來杯啤酒、吃點海鮮，結果痛風發作痛到無法下床。其實，只要掌握正確的飲食選擇，就能有效降低尿酸與痛風發作風險。

台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示，除了避免高普林食物外，這5種日常食物有助穩定尿酸值，與痛風「和平共處」：

1️⃣ 水（每天至少2000c.c.）

多喝水能幫助尿酸從尿液中排出，是最簡單也最有效的方式之一。

2️⃣ 乳製品（鮮奶、優酪乳、優格）

乳製品富含酪蛋白，不僅不含普林，還能促進尿酸排出。每天喝500c.c.乳製品可降低痛風風險達 44%。

3️⃣ 咖啡（適量攝取）

研究指出，男性喝咖啡可減少 40% 痛風發作機率，尤其是無糖黑咖啡效果更佳。

4️⃣ 櫻桃（每日約10顆）

櫻桃中的花青素具有抗發炎作用，每天攝取可降低 35% 的痛風發作風險。

5️⃣ 富含維生素C的蔬果（如芭樂、奇異果、橘子、甜椒）

每日攝取500毫克維生素C，2個月內尿酸值可下降 0.5mg/dL，有效改善尿酸代謝。

父親節，讓我們一起為爸爸守住健康的每一步。與其在發作後才後悔，不如從飲食開始預防，讓「痛風不上身」，讓爸爸繼續享受人生，清爽迎接每一天！

