今年首例中國境外移入屈公病　40多歲女廣東返台確診

▲中國屈公病疫情嚴重。（圖／CFP）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布，國內新增1例屈公病境外移入病例，為居住中部地區40多歲本國籍女性，今年7月至中國廣東省佛山市及深圳拜訪友人，7月30日返台，31日出現發燒症狀，8月1日因紅疹、腳踝及四肢疼痛等症狀就醫並住院治療，經採檢送驗後確診。

疾管署指出，個案目前已痊癒出院，將持續監測至8月26日，衛生單位調查發現，個案發病前之潛伏期於中國廣東省旅遊，且自述於廣東拜訪友人期間曾被蚊子叮咬，研判為中國境外移入個案，衛生單位已針對個案住家完成病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治等工作。

今年截至8月6日累計17例屈公病確定病例，均為境外移入，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓2例、斯里蘭卡及中國廣東省各1例；目前境外移入病例數仍為近6年同期最高，2020至2024年同期介於0至6例。

此外，中國廣東省屈公病疫情嚴峻，自7/8報告首例移入病例以來，迄今累計逾7,000例病例，近1周（7月27日至8月2日）新增2,892例病例，以佛山市2770例最多，該省其他城市近期陸續出現病例，並於澳門及香港等地報告移入病例，另澳門近日已出現本土病例。疾管署目前已提升中國廣東省國際旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）。

屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

新生兒、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易併發重症高風險族群。