他「胯下、屁股狂爆膿」當青春痘治不好　竟是化膿性汗腺炎

▲一名男性各部位不斷長痘痘，竟是化膿性汗腺炎。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

今年37歲小穎從青春期開始，就會不斷長痘痘、粉瘤，病灶處反覆紅腫、化膿、滲液，還會長在腋下、背部、鼠蹊和臀部等位置，一次同時有超過十幾處病灶在爆膿，他也只敢穿黑色內衣褲，以免血水滲出嚇到人，後來才知道自己的病因是「化膿性汗腺炎」。

小穎說，每次病灶發作時，都像針刺般痛，最嚴重的時候，同時出現多達10處病灶，每顆膿包都像未爆彈，一壓就破，膿水與血水大量滲出，有時擦個十分鐘都還沒止住，為了防止外漏，他習慣全身只穿黑色衣物，連辦公室椅子都換成黑色坐墊。

台灣皮膚科醫學會理事長、成大醫院皮膚外科主任趙曉秋表示，化膿性汗腺炎是一種慢性、免疫失調導致的毛囊發炎疾病，病灶常見於腋下、腹股溝、臀部、會陰處等部位，小穎的媽媽、哥哥、姊姊也都是病友，但大家都當成粉瘤、青春痘在處理，結果20年都沒治好。

小穎說，自己曾吃中藥調體質、擦過無數外用藥膏等，前後接受過超過10次手術，其中一次膝蓋後側的病灶還需要動植皮手術，但這些努力，終究治標不治本，傷口反覆感染、滲液、爆漿，日子還是照樣難熬。

根據《化膿性汗腺炎臨床診療共識建議》指引，對於中重度、反覆發作的病患，可考慮使用「生物製劑」作為控制發炎的核心治療方式。台大醫院皮膚保健及外科主任廖怡華指出，有許多化膿性汗腺炎病友至今仍習慣等到發炎才吃藥、擦藥，對疼痛早已習以為常，治療化膿性汗腺炎就像一場馬拉松，只要找到正確的醫師與方法，就還有機會重生。

台灣皮膚科醫學會也提醒，台灣化膿性汗腺炎好發於20歲前後的年輕族群，男女發病比例約為6比4，包括遺傳、抽菸、肥胖等都是危險因子，確切致病機轉尚未完全明瞭，盡量要留意腋下、胯下、臀部等容易摩擦的皮膚部位，反覆出現多顆紅腫、化膿、並伴隨疼痛或搔癢感的結節或痘痘，可能是化膿性汗腺炎的早期警訊，建議民眾及早就醫。