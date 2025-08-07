感冒不是只有咳嗽流鼻水　醫：會喚醒癌細胞！元凶曝

▲醫師提醒，病毒不是只有咳嗽、流鼻水那麼簡單。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

基因醫師張家銘提醒，感冒也會喚醒癌細胞？一場病毒感染竟讓乳癌轉移回來了，「病毒不是只有咳嗽流鼻水那麼簡單」；這一切的背後的關鍵元凶，是一種我們很熟悉的發炎因子「白介素-6」（IL-6），讓癌細胞甦醒的火種。

張家銘在臉書說，對許多癌症康復者來說，總以為治療結束後就可以鬆一口氣，日子也慢慢回到正軌；但一篇發表在2025年《自然》（Nature）期刊的研究，卻像一記警鐘，一場感冒可能讓沉睡的癌細胞重新甦醒，悄悄在肺裡重新擴散。

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張家銘表示，這不只是動物實驗的結果，連數萬名人類資料都證實，病毒感染後的癌症復發風險真的會上升，病毒不是只有咳嗽、流鼻水那麼簡單。

張家銘指出，我們對流感或COVID-19的印象，大多是喉嚨痛、發燒、咳嗽幾天就過去了；但研究團隊發現，這些病毒會讓原本休眠在肺部的乳癌轉移細胞「甦醒」，進入快速分裂狀態，甚至在短短兩周內形成新的腫瘤病灶。

▼感冒會造成喉嚨痛、發燒、咳嗽等症狀。（示意圖／記者趙于婷攝）



張家銘提到，而這些癌細胞其實早就存在肺部，只是原本靜靜地「裝死」，沒人察覺；一場病毒感染，就像按下了它們的開關，讓它們開始大舉反攻，潛伏10年的癌細胞等的就是這一刻。

張家銘說，乳癌的轉移細胞在治療之後，常會偷偷藏在肺、骨頭或肝臟裡，不發作也不擴散，維持一種沉睡的狀態，有些人可以這樣安然無恙10年、20年；但只要身體出現劇烈變化，像是感染、手術、甚至壓力，這些「休眠」的細胞就可能被喚醒。

張家銘表示，這次的研究就發現，一場流感或COVID-19足以讓它們瞬間活躍起來，在肺裡大舉擴張，這一切的背後的關鍵元凶，是一種我們很熟悉的發炎因子「白介素-6」（IL-6），讓癌細胞甦醒的火種。

張家銘解釋，每次感冒發燒、肌肉痠痛，IL-6都會上升，而現在我們知道這個看似「正常免疫反應」的因子，其實也會刺激癌細胞醒來；在老鼠實驗裡，只要把IL-6的基因拿掉，就算病毒感染，癌細胞也不會有反應，依然繼續沉睡，這說明IL-6就像一把火柴，而病毒感染就是劃火柴的那一瞬間。

張家銘指出，而這不只發生在流感病毒上，新冠病毒也能透過同樣的IL-6機制，喚醒肺裡的乳癌轉移細胞；更令人驚訝的是，原本應該幫忙對抗癌細胞的免疫細胞CD4+ T細胞，竟然在病毒感染後變成癌細胞的保護傘，它們會形成肺部的淋巴組織，反而去壓抑可以殺死癌細胞的 CD8+ T細胞，讓癌細胞「甦醒之後不但沒被殺，還住進了堡壘裡」。

張家銘提到，研究發現，只要移除CD4+細胞，CD8+的活性就恢復，癌細胞也跟著被清除，這提醒我們癌細胞不只是靠自身復活，它還會「綁架」免疫系統來保護自己。

張家銘寫道，這不是只有老鼠會發生，這樣的現象也真實出現在人類身上，研究團隊分析英國UK Biobank和美國 Flatiron Health的大型資料庫，發現曾罹癌的康復者，只要感染過COVID-19，接下來的幾個月內，癌症相關死亡率和肺轉移風險都明顯上升。

張家銘表示，其中乳癌患者在確診COVID-19後，罹患肺轉移的風險提高了44%；甚至有些人早在10年前就康復了，卻因一場病毒感染，癌細胞死灰復燃。

病毒來襲時，癌症康復者該怎麼保護自己？張家銘建議，在感染之後，與醫師討論是否追蹤以下幾項指標：

1、白介素-6（IL-6）濃度

2、C-反應蛋白（CRP）

3、白血球與嗜中性球變化

張家銘指出，這些發炎指標能幫助我們早一步察覺，癌細胞是否有活躍的跡象；同時飲食與生活習慣也要跟上，建議攝取有助降發炎的食物，例如：

1、深綠色蔬菜（花椰菜、菠菜）



2、魚類、亞麻籽等富含Omega-3的來源



3、薑、蒜、薑黃等天然辛香料



4、莓果類、橄欖油、酪梨等抗氧化食材

張家銘提醒，別忘了，睡眠、壓力管理和適度運動，也是幫助免疫系統穩定的關鍵，這些看似平凡的小事，就是癌症康復者生活裡最好的「盾牌」；病毒是一時的，身體的平衡是一輩子的功課，我們需要的不只是疫苗，還要更新對癌症風險的想像。

張家銘提到，這篇研究讓我們重新思考一個觀念，「病毒感染不只是肺炎或發燒，更可能是癌症復發的導火線」，也許我們不該再把感冒當成小事，尤其對曾經與癌症奮戰過的朋友來說。

張家銘說，未來也許可以透過IL-6 抑制劑（像Tocilizumab），或免疫調節藥物，降低病毒引發的轉移風險；但在那之前，我們最好的武器就是意識與提早行動，「戰爭也許打完了，但藏在暗處的敵人，還在等一個機會。」