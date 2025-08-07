肌肉痠痛每天塗2次　女子擦藥膏「擦到洗腎」

▲肌肉痠痛每天塗藥膏，女病患竟擦到洗腎。（示意圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

「擦藥膏擦到洗腎？」有藥師分享個案，一名74歲老太太長達2個月呼吸困難、腳水腫求診，檢查發現罹患腎病症候群，初步抗生素等治療，但腎功能持續惡化，最終需緊急洗腎治療。後經追查，她有2種腎臟病合併出現，非常不尋常，而罪魁禍首竟是一條平常人以為「沒什麼」的止痛藥膏。

藥師洪正憲6日發文分享，文獻上記錄的74歲老太太案例，她在6周內出現明顯水腫、蛋白尿和血中白蛋白過低，最初被診斷為泌尿道感染，並接受抗生素與利尿劑治療，卻未見改善，腎功能持續惡化。轉診至大醫院後，醫師進一步檢查發現，她同時出現腎病症候群與腎間質腎炎的症狀，但腎小球卻是正常的「這非常不尋常」，臨床上，2種腎病合併出現，有一個很大的嫌疑犯，就是非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）。

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醫師懷疑可能是藥物引起老太太腎損傷，而非類固醇消炎止痛藥是已知可能導致此類腎病變的藥物，但病人與家屬都否認曾口服或使用過相關藥品，連她的家庭醫師也未曾開立過此藥。就在醫療團隊一籌莫展時，護理人員某天意外在老太太的病房櫃子中發現了一條止痛藥膏。

一問之下才知道，原來老太太為了緩解肩膀與背部痠痛，一直在病房內偷偷使用這條藥膏，每天塗抹2次以上，6周內共用了3大條（每條60克）。雖然屬於外用藥，但piroxicam屬於NSAIDs，仍可能透過皮膚吸收進入血液，引發腎毒性反應。

在停用藥膏後，老太太腎功能迅速恢復，不僅不需再洗腎，3周後水腫消退、尿蛋白明顯減少，整體狀況回復至近乎正常。

洪正憲提醒，許多人誤以為「我又沒吃，只是擦一擦應該沒事吧？」但事實上，外用藥若長期、大面積或頻繁使用，「累積劑量可能比你想的多得多。」尤其年長者、腎功能不佳族群更應謹慎使用這類藥物。