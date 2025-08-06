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保護令擋不住兇殺　衛福部將研議「電子監控」加害人

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

近期接連發生被害人申請保護令後，遭加害人殺害事件，引發關注。國民黨立委王育敏今在立法院提及，國內可以參考法國、英國針對施暴者做「電子監控」的模式，提高對被害人的保護。對此，衛福部部長邱泰源回應，會在安全和隱私的狀況做考慮，一個月內和法務部、內政署開會研商。

王育敏指出，台灣家暴案件一直在上升，但相關保護政策仍有不足，包括對加害人的監控性、羈押不足，對受害者預警機制也不足，而在加害人監控方面，法國、英國已經針對施暴者做「電子監控」，這是很好的制度，除了可以監控加害人，也可以預警被害人，例如加害人已經違反保護令、已經在什麼範圍之內。

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她直言，根據國外顯示，有電子監控可以有效降低加害者攻擊，而台灣過去只會教被害人躲起來和遠離，但沒有針對加害者做電子監控，但法務部對很多犯罪者會做科技監控，這部分可以好好研議。

法務部表示，根據目前的《刑事訴訟法》規定，科技監控是針對被告的防逃措施，至於是否可以用科技監控達到保護被害人目的，因為科技監控放在被告身上，如果要連結被害人，現行法令上並沒有相關設備，這也要經過被害人同意，且《家暴法》主管機關是衛福部，可能在這部分要先做調整。

有關是否增設電子監控，邱泰源表示，這部分會做研議，讓保護無限可及，有關保護令是否要參考增設電子監控條款，會在安全和隱私的狀況做考慮，一個月內和法務部、內政署開會研商。

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關鍵字： 家暴 家暴法 電子監控

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