男性最怕的癌症！　早期常無症狀

▲醫師提醒，50歲以上男性都應該每年或每兩年接受定期篩檢。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者陳俊宏／綜合報導

醫師提醒，男人最怕的癌症「攝護腺癌」，可怕的是在早期常常沒有症狀，有些人甚至是出現骨頭痛、神經壓迫，才驚覺癌細胞已經擴散了；年紀大、喜歡吃油膩食物、長期抽菸罹癌機率都比較高。

長安醫院在臉書表示，攝護腺癌是男生很常見的一種癌症，它會隨著年齡增加，風險也越來越高，40歲以後就有可能發生；根據最新統計，台灣每年有超過4000人被診斷為攝護腺癌，而且它已經是「十大癌症死因」中的第三名，年紀越大罹患機率越高，不可不防。

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長安醫院說，攝護腺就位在膀胱下面，包住尿道，是分泌精液的一部分，但可怕的是在早期常常沒有症狀！有些人是健康檢查發現PSA值異常，才知道自己得病；如果有症狀，可能跟攝護腺肥大類似，像是尿急、尿不乾淨、滴滴答答、夜尿、血尿等，有些人甚至是出現骨頭痛、神經壓迫，才驚覺癌細胞已經擴散了。

誰是高危險族群？長安醫院指出，年紀大、家裡有人得過攝護腺癌、喜歡吃油膩食物、長期抽菸，或是有基因突變（像是 BRCA2）的人，罹癌機率都比較高。

長安醫院建議，50歲以上男性都應該每年或每兩年接受定期篩檢，而最基本的篩檢就是抽血驗PSA（攝護腺特定抗原），加上肛門指診，PSA值高不一定是癌，但要進一步評估；現在還有更準的檢查，像是攝護腺健康指數（PHI）跟磁振造影（mpMRI），可以幫助減少不必要的切片檢查。

長安醫院表示，萬一真的得攝護腺癌怎麼辦？別急，有很多治療方式，看病情嚴重程度，可以選擇觀察追蹤、微創手術、海福刀、放射治療、荷爾蒙治療、甚至化療或標靶，只要早期發現，治療選擇多，成功率也高。

長安醫院提到，雖然無法百分百預防，但我們可以從日常生活做起：

1、多吃蔬菜水果、番茄（茄紅素）。

2、少吃紅肉、油炸食物。

3、維持體重、規律運動。

4、不抽菸、少喝酒。

5、高風險族群要定期篩檢。